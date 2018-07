Van ‘wij-gaan-samenwonen’-selfies tot echofoto’s en zoetsappige kiekjes van een dag op het strand: je hebt koppels die letterlijk álles delen via social media. Maar oprecht gelukkige stellen doen dat minder vaak tot niet, zo blijkt uit onderzoek.

Als je zo nu en dan een foto deelt van jou en je lief, of een bijzonder moment hebt meegemaakt samen en daar een post aan wijdt, betekent het natuurlijk niet meteen dat jullie geen goede relatie hebben. Maar volgens Blendle zit er wél een groot verschil tussen iedere scheet delen en af en toe iets posten. Waarom gelukkige koppels het vaak laten? Hieronder lees je een aantal redenen:

1. Niets te bewijzen

Waarom zou je álles moeten delen met anderen als je het met elkaar kunt delen? Koppels die niet zo gelukkig zijn met elkaar zouden van alles plaatsen over hun relatie, omdat ze graag aan anderen willen laten zien hoe happy ze wel niet zijn samen.

2. Issues

Je hebt van die mensen die niet alleen de schone schijn willen ophangen op social media en willen laten zien hoe gelukkig ze wel niet zijn, maar óók de ruzies met hun partner in geuren en kleuren via social media delen. Met als gevolg dat de ruzie online uitgevochten wordt en iedereen kan meegenieten. Dus…

3. Genieten van het moment

Van samen op de bank hangen tot uiteten gaan en borrelen op het terras: gelukkige koppels genieten allemaal op hun eigen manier van hun relatie, maar voelen niet de drang om alles vast te leggen; laat staan om alles te delen. Vaak is het zelfs een kwestie van vergeten, aangezien ze volledig opgaan in het moment en pas achteraf bedenken dat er wel een fotootje van gemaakt had kunnen worden. Ach ja, volgende keer nog een kans.

4. Geen bevestiging nodig

Hoewel sommige koppels hun geluk laten afhangen van het aantal likes dat ze krijgen en leunen op de reacties van anderen onder hun kiekjes, hebben gelukkige stellen al die dingen niet nodig. Ze weten zelf wat ze aan elkaar hebben en trekken zich niets van de buitenwereld aan.

5. Allebei happy

Verschillende onderzoeken linken overmatig posten aan depressieve gevoelens; zo zouden mensen die alles op social media gooien, een stuk ongelukkiger zijn. Doen beide personen in een relatie dat niet, dan zou dat dus zomaar kunnen betekenen dat ze gelukkiger zijn met zichzelf en dus elkaar.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock