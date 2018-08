Geld kwijt, vriendin kwijt: ‘Ik had geld gestolen uit haar tas, beweerde ze’

Wat doe je als je vriendin in geldnood zit? Dan help je haar uit de brand, toch? Een vriendin en huisgenoot van Eline (23) beschuldigde haar van diefstal, en daardoor is ze een stuk voorzichtiger geworden als het aankomt op geld en vriendschap.

Lees ook: Dankzij deze hacks bespaar je stress én geld op jouw volgende vakantie

‘Met vier vriendinnen zijn we vorig schooljaar aan dezelfde studie begonnen. Met een van hen ging ik op kamers, we hadden samen een studio gevonden. De andere twee vertrokken voor een paar maanden naar het buitenland. Eenmaal terug van hun buitenlandse avontuur spraken we met z’n vieren af om weer bij te praten en te luisteren naar de reisverhalen. Maar wat een gezellig onderonsje had moeten worden, draaide uit op een zinloze discussie over geld toen mijn kamergenoot mij er ineens van beschuldigde zeventig euro uit haar tas gepakt te hebben. Ik stond als aan de grond genageld en wist totaal niet waar ze het over had. Dus dat zei ik ook meteen. Maar zij hield voet bij stuk. Je onschuld bewijzen terwijl er drie vriendinnen met grote ogen naar je zitten te staren, is niet makkelijk.’

Vals beschuldigd

‘Totaal van de kaart ben ik weggegaan en heb mijn moeder gebeld. Zij raadde me aan om mijn spullen te pakken en bij mijn zus te gaan logeren. Maar omdat ik onschuldig ben, wilde ik niet vluchten. Pas de ochtend erna heb ik dus mijn koffer gepakt en al mijn kleren en studieboeken op mijn bed gelegd, om duidelijk te maken dat ik van plan was om te vertrekken. Vervolgens heb ik haar een bericht gestuurd dat ik het jammer vond dat ze me beschuldigde van iets wat ik niet had gedaan en dat ik niet eens de kans heb gekregen om dit persoonlijk met haar te bespreken voordat ze het zomaar in de groep smeet. Maar ze ging er niet op in. Samenwonen met vriendinnen zie ik niet meer zitten. Met de andere meiden heb ik afgesproken er nog eens over te praten. Met haar wil ik liever geen contact meer, onze vriendschap is voorbij. Volgend jaar vertrek ik voor drie maanden naar het buitenland, dus ik hoef voorlopig niet op zoek naar een nieuwe kamer. Daarna zie ik het wel weer.’

Het hele artikel lees je in Flair 31. Deze editie ligt nu (t/m 7 augustus) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Jill de Bont | Beeld: iStock