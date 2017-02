Geen date? 5 dingen die je vanavond kunt doen als single

Niet verrast met een ontbijtje op bed, geen bos rozen ontvangen op kantoor en ook geen spannende date op de planning? Dan kun je jezelf gelukkig prijzen, want dan heb je vanavond alle tijd om jezelf eens flink in de watten te leggen. Love yourself first!

Natuurlijk is Valentijnsdag ontzettend leuk als je wél een relatie hebt, maar als single lady kun je ook best van deze dag genieten. Zonder te hoeven overleggen, zonder onenigheid of het sluiten van een compromis; als single kun je gewoon doen waar jij zin in hebt.

Mocht je alsnog niet helemaal weten wát je dan moet gaan doen in je eentje, dan kun je je voordeel doen met onderstaande ideetjes. Want vrijgezel zijn heeft ook zeker wel zijn voordelen. All the single ladies, all the single ladies…

Spa time

Trakteer jezelf op een avondje spa, een lekkere massage, een manicure en pedicure of een gezichtsbehandeling. Al deze dingen op een avond tegelijk doen kan natuurlijk ook. Het moge duidelijk zijn, deze avond mag jij jezelf eens even flink in de watten leggen. Ontspannen en genieten!

Vriendinnenavond

Verzamel al je single vriendinnen en houd een ouderwetse meidenavond. Een ladies night zoals hij hoort te zijn; gepaard met veel lekker eten, goede wijn (who cares dat het dinsdag is?), romantische films en heel veel fijne gesprekken. Vriendschap is immers net zo belangrijk als liefde, toch?

Netflix & chocola

Toegeven aan clichés is soms zo ontzettend fijn en een avond als single op Valentijnsdag is daar de perfecte gelegenheid voor. Installeer jezelf op de bank met je favoriete serie op Netflix, omring jezelf met chocola en thee en ga gewoon ongegeneerd de hele avond binge watchen. Zálig.

Bakken

Je uitsloven in de keuken kan best ontspannend werken en een leuke manier zijn om je hoofd even op andere gedachten dan de liefde te brengen. Zoek een recept wat je al lang wilt uitproberen en duik de keuken in. En het allerleukste is natuurlijk, dat je daarna je eigengemaakte baksel kunt proeven. Yum!

Toekomstplannen maken

Een avond als deze is ook een prachtige gelegenheid om je eigen leven eens van een afstandje te bekijken. Waar sta je nu, waar ben je dankbaar voor en wat zou je nog willen bereiken? Focus je op jezelf en je eigen ontwikkeling en maak een vision board. Hier schrijf en plak je alle dingen op die jou gelukkig maken en die je zou willen bereiken dit jaar. Door hier iedere dag naar te kijken, schijnen je doelen sneller realiteit te worden. It’s your time to shine!



