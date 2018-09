Flair doet het veilig: tips en cijfers over veilig vrijen

Tover jij een condoom tevoorschijn op het moment suprême? Cijfers en feiten over veilig vrijen.

Feiten over condooms

Alleen een condoom beschermt tijdens vaginale en anale seks tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Alle andere vormen van anticonceptie beschermen je alleen tegen een ongewenste zwangerschap. Ook door een condoom of beflapje te gebruiken tijdens orale seks verlaag je het risico op besmetting met een soa. Een condoom beschermt je volledig tegen chlamydia, gonorroe, hepatitis B, hiv en trichomonas. Een condoom beschermt gedeeltelijk tegen schurft, schaamluizen, herpes, syfilis en genitale wratten. Dat komt omdat een condoom niet altijd alle blaasjes, zweertjes of wratjes van die aandoeningen kan bedekken, maar het vermindert wel het risico op besmetting.

De leukste apps voor veilige seks

Beter in Bed

De gratis Beter in Bed-app is een bron aan info over veilig vrijen. Ook vind je hier welk anticonceptiemiddel het best bij je past, hoe jullie je seksleven kunnen verbeteren en wat je kunt doen als je problemen hebt met seks.

De Pil, Herinneringen

Dankzij deze app vergeet je nooit meer een pil.

Safe Sex Tips

Alle info over veilig vrijen met een handig tien-stappenplan voor het omdoen van condooms, een handleiding die je helpt om over seks te praten en alles over hulp wanneer je toch risico liep op een soabesmetting.

Wanneer? In de volgende gevallen is het handig om je te laten testen:

Wanneer je zonder condoom hebt gevreeën en last krijgt van soasymptomen zoals jeuk, roodheid, wratjes, zweertjes, blaasjes, (meer of andere) afscheiding, onaangename geurtjes of pijn bij het plassen.

Wanneer je zonder condoom hebt gevreeën met iemand die soasymptomen had.

Als je een nieuwe relatie hebt en jullie zonder condoom willen vrijen.

Wanneer je zonder condoom hebt gevreeën met iemand van wie je niet zeker weet dat hij of zij geen soa heeft.

Als je zwanger wilt worden of bent en je in het verleden onveilig hebt gevreeën.

