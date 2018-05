De finale van ‘Temptation Island’: zó zit het nu tussen de koppels en de reacties op Twitter

Na wekenlang genoten te kunnen hebben van alle avonturen op ‘Temptation Island’, kwam het verleidelijke programma donderdagavond tot een eind. Met een extra lange versie van ‘Temptation Talk’ werd het seizoen afgesloten, en het weerzien zorgde voor de nodige ongemakkelijke situaties tussen de koppels.

Lees ook: Temptations Cherish geeft toe: ‘Het was voor mij echt een spelletje’

Megan en Kevin, Daniëlle en Mezdi, Tim en Deborah, Vanessa en Jeremy én natuurlijk alle verleiders: alle gezichten van ‘Temptation Island’ van het afgelopen seizoen verzamelden zich gisteravond in Amsterdam om voor de laatste keer bij Rick Brandsteder op de bank te ploffen. De grote vraag van de avond was natuurlijk: hóé zou het zijn als de deelnemers elkaar weer zagen? En hadden Jeremy en Vanessa écht de ultieme relatietest overleefd?

Koekerond

Het was de eer aan Megan en Kevin om als eerste duo plaats te nemen op de bank. En zoals de roddels al deden vermoeden, zijn de twee niet meer samen. Na ‘Temptation Island’ hebben ze het wél nog een kans gegeven, totdat Kevin weer de mist inging. Op dat moment beseften ze dat ze niet voor elkaar gemaakt waren. Kort daarna viel Kevin toch voor de charmes van verleidster Chloë, die er net een relatie op had zitten met verleider Joshua. Megan legde het aan met Jochen, de beste vriend van Joshua. En inderdaad, da’s dezelfde Joshua als met wie zij het bed deelde in Thailand.

Jer en Vany

Na Megan en Kevin kropen Vanessa en Jeremy op de bank van ‘Temptation Talk’. De twee straalden van geluk, want ja, ze zijn nog samen. Ze zijn van plan samen te gaan wonen en gaan een rooskleurige toekomst tegemoet.

Manipulatieve Mezdi

Hoewel alle deelnemende koppels samen op de bank zaten bij Rick – zelfs Tim en Deborah – wilden Daniëlle en Mezdi niet met elkaar in één ruimte zijn. Zo werd eerst Mezdi nog eens het vuur aan de schenen gelegd en was het daarna de beurt aan Daniëlle om met Rick te kletsen. De terugblik op hun weerzien in Nederland was niet mals. Hierin was te zien hoe Mezdi Daniëlle weer volledig in een hoekje drukte en alle schuld in haar schoenen schoof. Het gevolg: Daniëlle liep huilend weg, waarop Mezdi alleen maar kon zeggen dat ze meer tranen moest laten zien, ‘want dat is geloofwaardiger’. Eén ding moge duidelijk zijn: er staat een dikke vette punt achter de relatie van Mezdi en Daniëlle.

Timtation

En dan natuurlijk nog Tim en Deborah (Leemans), met stip het meest spraakmakende koppel van ‘Temptation Island’ 2018. Ook van hen waren er beelden na het avontuur in Thailand. Hieruit bleek dat Tim wéér een nieuw meisje aan de haak had geslagen, wat ervoor zorgde dat Deborah haar lach niet in kon houden. De kersverse relatie van Tim hield niet lang stand; op de bank bij Rick vertelde de deelnemer dat het alweer voorbij was. Deborah vertelde open te staan voor de liefde, maar zich hartstikke gelukkig te voelen als vrijgezel en sterker in haar schoenen te staan. Alle lof voor Deborah!

Hoe twitterend Nederland en België erbij zaten tijdens de laatste aflevering? Lees mee:

Haha is er nu echt iemand zo stom om met Tim na het programma nog een relatie te beginnen? 😂 #temptationisland — Pauline (@PaulineTraest) 4 mei 2018

Tim heeft 2 maand een relatie en hij is alweer bezig over trouwen en kindjes krijgen. 🤦#Temptationisland — E L L I S 💮 (@EllisAkosua) 4 mei 2018

Tim zou moeten meedoen aan married at first sight.. perfect programma voor hem. #temptationisland #koekerond — Sam (@SamHPTwi89) 4 mei 2018

#temptationisland

Mezdi heeft duidelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis …. Goed dat Danielle weg blijft van hem….ergerlijk manneke #redflag — Rebecca Van der Wee (@Bekske1981) 3 mei 2018

Zelden getuige geweest van gaslighting als bij Daniëlle & Mezdi. #TemptationIsland — Thera. (@Therannosaurus) 4 mei 2018

hoe kunt ge zo zijn? #TEMPTATIONISLAND — zin zin de deserteur (@evilpupper) 3 mei 2018

Hè hè iets wat heel Nederland al wist vanaf het eerste moment, maar nu dan officieel; Cherish speelde maar een spelletje. #temptationisland pic.twitter.com/KA3P3Z8GVe — Annette O’Shea (@Annettoz) 3 mei 2018

Elke vrouw die momenteel een relatie start met diene Tim, die schamen zich toch wel voor dood? allez.. da kan toch ni anders #temptationisland — Bjorn. (@PhzrBE) 3 mei 2018

Wow diene Mezdi is echt ne psychopaat #temptationisland — Tine 🌸 (@TineeSerweytens) 3 mei 2018

Megan en Kevin tis lik een comedy #TEMPTATIONISLAND — jari hillebrandt (@jari_hillebrand) 3 mei 2018

Mag ik alsjeblieft een moment nemen om te walgen van @mmezdi ?! Wat een zelfingenomen, misselijkmakende arrogante zak is dat zeg. Ik noem dat niet sterk, maar juist ontzettend ZWAK. #temptationisland — Sanne (@Sannelvh) 3 mei 2018

Timtation heeft een nieiwe vriendin #temptationisland pic.twitter.com/DZsM4HRF65 — glenn camphijn (@glenncamphijn) 3 mei 2018

Tim woont terug bij zijn mama & heeft al terug een vriendin De wereld is raar man #TemptationIsland — Richmond Owusu J. Kwaku Banahene🇬🇭 (@RichieBanahene) 3 mei 2018

Brr, Mezdi wat een eng psychotisch figuur joh. Groot gelijk dat danielle er niet eens naast wil zitten. De onzin die hij uitkraamt… #temptationisland — Annette O’Shea (@Annettoz) 3 mei 2018

Vanessa is prcs een barbiepop in haar barbiehuis #temptationisland — Inge (@inge_tm98) 3 mei 2018

“Tim vond een nieuwe liefde die, om begrijpelijke redenen, onbekend wil blijven.” #TemptationIsland pic.twitter.com/lSM52jAMkO — Evi Claes (@Evi__Claes) 3 mei 2018

Megan en Kevin da blijft toch iets raar e #temptationisland — Kiara Segaert (@segaertkiara) 3 mei 2018

Bron: Twitter | Beeld: RTL