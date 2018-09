Feit: ochtendseks verhoogt overdag je productiviteit

Terwijl je deze maand weer moet wennen aan een vast ritme is snoozen waarschijnlijk een van de dingen die je het liefste doet voordat je opstaat. Maar wat dacht je ervan om je prioriteiten eens te veranderen en je dag te beginnen met seks? Naast dat het een heerlijk begin is van je dag, is er namelijk nog een reden waarom je beter pas je bed kunt verlaten na een sessie ochtendseks.



Productiviteit

Uit een onderzoek van Matress advisor blijkt namelijk dat je overdag dan een stuk productiever bent. Ze ondervroegen hier duizend koppels over hun ochtendroutines en productiviteit overdag. En wat bleek? Hun meest productieve dagen waren begonnen met een goed potje seks! Maar liefst 53 procent van de mannen en 45 procent van de vrouwen merkten op dat ze hierdoor een stuk productiever waren.

Verklaring

Volgens psycholoog Justin Lehmiller zijn er twee mogelijke verklaringen voor deze productiviteit boost. Zo kan het zijn dat we ons beter kunnen focussen op ons werk, doordat seks je stress verlaagt (lees: nóg een reden om je partner ’s ochtends te bespringen). Een andere reden kan zijn dat het effect van de sekshormonen en neurotransmitters zoals oxytocine en dopamine nog lekker lang blijven hangen en ons lichaam dus eigenlijk nog de hele dag een beetje nageniet.

Reden genoeg dus om te stoppen met snoozen en in plaats daarvan je partner te bespringen!

Bron: HLN | Beeld: iStock