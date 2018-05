Exclusief bij Flair: dít zijn de laatste vier verleiders van ‘Temptation Island VIPS’

Als er één programma is waar we ontzettend van smullen, is het ‘Temptation Island’ wel. En nu er een VIPS-editie van het programma komt, zijn we nóg meer benieuwd hoe de ultieme relatietest gaat verlopen.

En we hebben goed nieuws, want Flair mag vandaag exclusief (!) de laatste vier verleiders van ‘Temptation Island VIPS’ bekend maken. Komen ze:

Jarredson (21), voetbaltrainer

Jarredson is de definitie van een player, hij ziet alle vrouwen als zijn prooi. Iedere week heeft hij minimaal drie verschillende vrouwen in zijn bed. Zij vallen voor zijn muzikaliteit, lichte ogen en zijn gespierde lichaam. Zijn missie is geslaagd als alle vier de relaties verbroken zijn.

Merel (20), danseres/entertainer

Merel is stoer, pittig, grappig en heeft absoluut sexappeal. Mannen vinden haar vaak mysterieus. Ze is van mening dat niemand monogaam is en dit wil zij graag op Temptation Island bewijzen door haar dansmoves en sterke persoonlijkheid in te zetten.

Joël (21), event student

Joël doet zich voor als een zorgzame, empathische verleider, maar is een échte jager! Hij heeft twee relaties achter der rug, maar heeft meer dan 140 bedpartners gehad.

Tessa (25), barpromotor

Tessa is een echte flirt, niet op haar mondje gevallen en zorgt ervoor dat zij krijgt wat zij wil. Ze is een pitbull en laat zich niet zomaar afwimpelen. Haar Temptation is geslaagd wanneer zij één of meerdere mannen de fout heeft laten begaan. Bekend koppie? Klopt, Tessa in 2009 meegedaan met ‘Benelux Next Top Model’ en een paar jaar later zagen we haar in ‘Echte meisjes op zoek naar zichzelf’.

En dit zijn de rest van de verleiders…

Jay (24), vlogger

Op YouTube kun je hem kennen als ‘Tis je boy Jay‘. Deze vrijgezel is een grappenmaker, een casanova en een kameleon die inspeelt op de behoeftes van de vrouw. Daarnaast doet hij aan bodybuilden op wedstrijdniveau, waardoor hij ‘elke vrouw die hij maar wil’ kan krijgen.

Charissa (31), muziekproducer

Deze praatgrage, stoere chick windt de mannen om haar vinger met haar aanstekelijke lach en atletische figuur. Als muziekproducer is ze veel in de partyscene van Amsterdam te vinden, waar ook bezette mannen als makke schaapjes achter haar aanlopen. Charissa zal ‘Temptation Island’ dan ook pas verlaten zodra ze een koppel heeft gebroken.

Steven (25), model, danser en tandtechnicus

Verleiden staat dikgedrukt in Steven’s woordenboek. Hij heeft de looks en de brains, waardoor de vrouwen voor hem in de rij staan. Stoere vrouwen met tatoeages zijn in zijn buurt absoluut niet veilig. Check hier alvast zijn Instagram om hem in de gaten te houden.

Taria-Ann (25), influencer/model

De half Nederlandse, kwart Antilliaanse en kwart Nigeriaanse Taria-Ann heeft ook nog eens een zachte G. Deze exotische verrassing lijkt erg jong en onschuldig, maar niets is minder waar wanneer je een dag met haar hebt opgetrokken. Op ‘Temptation Island’ zal zij ervoor zorgen dat geen enkele man haar zal vergeten.

Karim (25), freelance danser

Karim is professioneel danser. Hij is een rustige, charmante verleider en zorgt ervoor dat hij met zijn looks en vlotte babbel iedere vrouw om zijn vinger windt. Karim zal eerst het vertrouwen van de vrouwen winnen, om vervolgens genadeloos toe te slaan.

Kelly Ross (29), dj

Getrouwde mannen, mannen met kinderen, mannen zonder kinderen met vriendin… iedere man komt op Kelly af! Als je de exen van Kelly naast elkaar zet, lijkt het wel een regenboog. Kelly werkt als dj in een mannenwereld en behoort tot ‘one of the guys’ waardoor ze al snel als een vertrouwenspersoon fungeert. Mannen kunnen niet om deze dierentuin heen, al ligt dat niet alleen aan haar big booty. Bekend gezicht? Kelly deed in 2012 mee aan Oh Oh Europa, een reisserie op RTL5, waarin duo’s door Europa trokken.

Mike (23), assistent manager kledingwinkel

Mike is een zelfverzekerde womanizer. Door zijn uiterlijke verschijning en positieve energie, komt hij gemakkelijk in contact met vrouwen. Naar eigen zeggen versiert hij nog een baksteen.

Thies (21), taxichauffeur/model

Versieren is voor de 21-jarige Thies écht een sport. Hij is gek op aandacht en neemt geen genoegen met ‘nee’. Thies kent geen grenzen, is een sfeermaker en pakt iedere vrouw in met zijn modellenlooks.

Fabiola (19), model

Ah, weer een (semi-)bekend gezicht! Fabiola kun je kennen van Holland’s Next Top Model 2017, het seizoen waarin voor het eerst ook mannen meededen. Ze is een enorme verschijning en is met haar leeuwenmanen voor weinig mannen te weerstaan. Ze noemt zichzelf een femme-fatale en verzamelt knappe mannen. Ze krijgt altijd haar zin en bouwt op een rustige manier de seksuele spanning op, waardoor zij iedere man in de val lokt.

Vinz (28), glazenwasser en model

Deze vrijgezel is model, en niet zomaar een: hij is tattoomodel. Vinz is een graag geziene gast op festivals. Zal hij – met zijn guitige ogen en ondeugende glimlach – de harten van de vrouwen op hol weten te slaan?

Danique (21), eigenaresse beautysalon en entertainmentbureau

Danique is een bezig bijtje: ze heeft een eigen beautysalon, doet modellenwerk en heeft een eigen entertainmentbureau. Deze kleine zeemeermin wordt vaak in clubs gespot, waar ze altijd wordt aangesproken door het mannelijke geslacht. Danique komt naar Temptation Island om het verleidingsspel te spelen, maar als ze verliefd wordt laat ze de man niet zonder haar het eiland verlaten.

Dorien Rose (34), model

Dorien is de allereerste Playmate van Nederland. Maar dat niet alleen: ook is ze model, vlogster, influencer en nanny. Daarnaast is ze internationaal ‘Angelina Jolie look-a-like’. Door haar opvallende uiterlijk wordt ze vaak aangesproken of nagekeken. De verleidster is biseksueel, maar heeft altijd relaties met mannen gehad.

‘Temptation Island VIPS’ is vanaf 7 juni exclusief te zien op Videoland.

Beeld: RTL