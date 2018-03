Even lachen: de grappigste tweets over Temptation Island aflevering 7

Temptation Island was weer smullen (smakken) gisteravond. Naar aanleiding van de beelden van de aangedane Daniëlle, besloot Mezdi dat het tijd was te bewijzen dat ie wél trouw en lief is.

De hele aflevering zat hij zich dus ontzettend afzijdig te houden en stikchagerijnig te zijn bij zijn feestende resortgenoten. Om aan het einde van de aflevering, jawel, met de nieuwe verleidster haar kamer in te sneaken. En misschien lag het aan ons, maar wij hoorden zoengeluiden… Dit vond Twitter ervan:

Heel de dag liggen janken in je bed om je vriendinnetje, om vervolgens je tong na 5 minuten in een of andere “yolo” te stoppen 🙄 #mezdi #temptationisland — Loes (@Sloesje24) 8 maart 2018

Aflevering 7 van #TemptationIsland in een notendop: Denise die zevert over haar liptattoo en yolo zegt. — Bram (@Telemach0s) 8 maart 2018

Temptation Island Aflevering 7… Denise mag er van mij al weer uit en Tim zijn zwemshort is still the same… K’word mottig 🙄 #TemptationIsland — Jari Collaer (@JariCollaer) 1 maart 2018

yoo aflevering 7 van temptation island pic.twitter.com/FxIwpgJ1XI — ✨ (@Philokat) 1 maart 2018

Bron: Twitter | Beeld: Giphy