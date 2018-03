Hè hè, eindelijk bevestiging: moederschap gelijk aan 2,5 fulltime baan

Betrap je jezelf er regelmatig op dat je ogen dichtvallen tijdens je werk? Of val je ’s avonds rond een uur of half negen als een blok in slaap op de bank? Grote kans dat je soms het gevoel hebt dat je het gewoonweg even niet meer trekt als moeder zijnde. Want waar velen het moederschap als iets gewoons zien, is het net zo zwaar als 2,5 keer een fulltime baan.

Lees ook: Bewezen: niets is sterker dan de band tussen moeder en dochter

Zorgen dat je kinderen netjes en verzorgd op school aankomen, ze naar hun sportactiviteiten brengen, ervoor zorgen dat er ’s avonds enigszins een fatsoenlijke maaltijd op tafel staat én er dan ook nog voor zorgen dat het huishouden draait: het zijn slechts een aantal dingen die de meeste moeders op hun dagelijkse ‘lijstje’ hebben staan.

Onderzoek

Ondertussen gaat het ‘gewone’ leven natuurlijk gewoon door en mogen je werkzaamheden niet lijden onder de slapeloze nachten die jij vaak hebt. Dat het moederschap veel meer is dan een 40-urige werkweek, bewijst een onderzoek van levensmiddelenfabrikant Welch’s in de New York Post dan ook maar weer.

Geen negen tot vijf baan

Zij interviewden namelijk 2000 moeders met kinderen van vijf tot twaalf jaar, waarbij er vooral werd gekeken naar hun wekelijkse schema’s. In tegenstelling tot een negen tot vijf baan, stonden de moeders gemiddeld om 06:23 uur op en hadden ze pas weer vanaf 20:30 uur echt tijd voor zichzelf.

Liters koffie

Een gemiddelde ‘werkweek’ als moeder komt dan ook neer op ongeveer 98 uur. Aardig pittig dus. En ondanks de liters koffie, powernaps en andere tools om zich fit te houden, mag het soms best even gezegd worden: moeder zijn is naast dat het prachtig en bijzonder is, soms ook gewoon enorm zwaar. Al zou je het uiteraard voor geen goud willen missen!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Telegraaf | Beeld: iStock