Een beste vriendin op afstand: dít is waarom het werkt

Het liefst wil je natuurlijk dat je beste vriendin op fietsafstand bij jou vandaan woont. Na werk een terrasje pakken, zonder moeite bij elkaar een kop thee drinken en spontane uitjes plannen: al deze dingen gaan toch wat makkelijker als je bij elkaar in de buurt bent.

Helaas is het niet altijd mogelijk, maar óók niet nodig. Het heeft namelijk voordelen als je een beste vriendin op afstand hebt.

1. Je maakt echt tijd voor elkaar

Op de momenten dat jij en je beste vriendin na maanden weer herenigd zijn, laten jullie er geen gras over groeien. Niets mis met alleen maar Netflix kijken, maar jullie hebben een hele planning. Naar dat ene restaurant waar jullie al tijden naartoe wilden, die winkel die jullie echt samen wilden bezoeken om tot slot te dansen in de nieuwste club. Dat kan natuurlijk alleen met je allerbeste vriendin.

2. Je komt op onbekendere plekken

Om geld en tijd te besparen, is de kans groot dat jullie ergens halverwege afspreken. Dit heeft natuurlijk niet alleen geld en tijd als voordeel, maar jullie komen ook weer eens op een hele andere (en vaak nieuwe) plaats. Nederland mag dan wel niet heel groot zijn, toch is er genoeg te ontdekken. En hoe leuk is dat om samen met je beste vriendin te doen.

3. Je praat meer via alle social media-apps

Skypen met een vriendin die dichtbij woont, doe je gewoon niet zo gauw. Je ziet elkaar soms al vaak genoeg. Maar met een beste vriendin die aan de andere kant van de wereld (of Nederland) woont, heeft dat natuurlijk wel zo zijn voordelen. Zo kun je elkaar eindelijk weer eens goed in de ogen kijken. Ook via WhatsApp, Facebook en Instagram houden jullie elkaar natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt.

4. Of je vindt weer originele manieren om met elkaar te communiceren

Naast appen, berichtjes op Facebook of skypen kun je natuurlijk ook ouderwets brieven schrijven, elkaar cadeautjes toesturen en verzin het maar. Je doet er alles aan om jullie vriendschap niet te laten verwateren. En dat gaat je aardig goed af.

5. Je hebt alvast een voorsprong op de rest van je leven

Je beste vriendin zal niet de enige persoon zijn in je leven die ooit zijn/haar biezen pakt en vertrekt. Door hier alvast aan te wennen, leer je sneller met teleurstellingen in het leven om te gaan. En je weet in ieder geval hoe het is om contact te blijven houden tijdens drukke weken.

Bron: Cosmopolitan.com | Beeld: IStock