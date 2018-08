Veel mensen kiezen kiezen tijdens een eerste date voor een alcoholische versnapering. Logisch: het maakt je wat losser en verkleint daarmee de kans op ongemakkelijke stiltes.

Maar wat zegt jouw favoriete borrel over je persoonlijkheid? Datingexpert en psycholoog Amelie Guerard van datingapp Once vertelt.

Bier

Kies jij op date één het liefst voor een goudgele rakker? Dit zou betekenen dat je een kalm persoon bent die de afspraak graag rustig op z’n gemakje laat verlopen. Go with the flow, we zien wel hoe ’t loopt. Het woord ‘verwachtingen’ komt niet in jouw woordenboek voor.

Wijn

Wijndrinkers houden de wereld om hen heen goed in de smiezen en zijn graag van alle gossip op de hoogte. Als het even kan ontfutselen zij tijdens een date maar al te graag graag alle ins en outs over andermans liefdesverleden. Daarnaast zijn ze slecht in alleen zijn en houden ze van het krijgen van complimenten (tja, wie niet?). Kortom: weet wat je te doen staat als jouw date een glaasje vergist druivensap bestelt.

Prosecco

Zijn bubbels jouw ding? Dan ben je – en deze zagen we niet aankomen – volgens Amelie in eerste instantie wat verlegen. Wie jou echter beter kent, weet dat onder die verlegenheid een sprankelende persoonlijkheid schuilgaat. Als jouw date de juiste snaar weet te raken, kom je vast wat losser.

Tequila

Over loskomen gesproken… dat moet met een tequiladrinker als date wel lukken. Dit type is volgens Amelie ontzettend levenslustig. Hij of zij neemt graag risico’s en houdt van uitdagingen. Nerveus of verlegen zal je deze persoon niet snel zien.

Rum

Bestel jij het liefst een drankje waar rum in zit? Credits voor jou, want dat maakt je een mysterieus en boeiend persoon. Het uitgaansleven is voor jou gemaakt en op de dansvloer kom je helemaal tot je recht.

Wodka

Wodkadrinkers zijn volgens Amelie echte praters. Eerste dates zijn geen enkel probleem, want dit type is open en ontmoet graag nieuwe mensen. In de spotlight staan kost geen enkele moeite. Gráág zelfs.

Bron: NY Post | Beeld: iStock