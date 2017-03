Het is een trucje dat mannen maar al te graag blijven proberen: ons vrouwen en passant om naaktfoto’s vragen. Zomaar, omdat zij nu eenmaal denken dat wij die met alle plezier direct sturen. Misschien heb je het zelf al eens meegemaakt of ken je een vriendin die het is overkomen. Maar wat is nou de beste respons op deze ietwat brutale vraag? De 16-jarige Reese Hebert had een wel héél briljant antwoord klaar liggen.

Reese stond namelijk op het punt onder de douche te springen toen een jongen van school haar een berichtje stuurde met de vraag wat ze aan het doen was. Reese stuurde – zoals het een eerlijk meisje betaamt – dat ze ging douchen en daarop vroeg de jongen of hij dat mocht zien. Mij zien douchen? Ja zeker, dacht Reese, en dus stuurde ze haar best geïmproviseerde douche-selfie. Of de jongen haar briljante foto ook kon waarderen is niet bekend…

Bron: Nsmbl.com

Lees ook:

ZIEN: Chrissy Teigen deelt meest sexy selfie

Naaktfoto’s van Pretty Little Liars actrice Lucy Hale uitgelekt