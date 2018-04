Zit jij ook iedere donderdag aan de buis gekluisterd wanneer het weer tijd is voor ‘Temptation Island’? Dan heb je je vast weleens afgevraagd waar de programmamakers de deelnemers en verleiders in vredesnaam vandaan hebben gehaald.

Er is een vragenlijstje opgedoken waaruit de – ietwat vreemde – voorwaarden uit afgeleid kunnen worden waar de ‘Temptation Island’-verleiders moeten voldoen. Wat blijkt? De programmamakers willen álles van je weten. Wil je in aanmerking komen, dan moet je onder meer deze vragen beantwoorden:

Wat wilde je vroeger altijd worden? Beschrijf een erotische filmscène. Heb je een ochtendhumeur? Welke invloed heeft alcohol op jou? Wat doe je – naast sporten – ter ontspanning? Bestempel je jezelf op seksueel gebied als beginner of gevorderd? Kan seks na een eerste date volgens jou? Heb je een stabiele persoonlijkheid? Heb je last van fobieën? Durf je je om te kleden voor de camera? Kan je goed zwemmen?

Eén ding is zeker: wij zijn razend benieuwd wat de huidige verleiders hebben geantwoord op de bovenstaande vragen. En waar de deelnemende koppels aan moeten voldoen, zouden we ook best willen weten…

Bron: Elle.be | Beeld: RTL