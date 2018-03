Is dit het enige koppel dat ‘Temptation Island’ heeft overleefd?

Temptation Island wordt ook wel de ultieme relatietest genoemd. En terecht, want ieder seizoen wordt opnieuw bewezen dat de kandidaten het knap lastig vinden om niét in de spelletjes van de verleiders te trappen. Toch zou er één stelletje zijn dat dit seizoen wél overleefd heeft, namelijk… Vanessa en Jeremy.

De afgelopen afleveringen van Temptation Island hebben we vol verbazing gekeken, want zelfs de altijd zo trouwe Tim – die er aan het begin van het avontuur nog van overtuigd was dat-ie zijn vriendin Deborah Leemans ten huwelijk ging vragen – heeft een scheve schaats gereden. Megan is eerder al buiten haar boekje getreden, Kevin heeft het aangelegd met een van de verleidsters en ook tussen Mezdi en Daniëlle gaat het niet helemaal lekker. Maar zowel Vanessa als Jeremy zijn tot nu toe trouw aan elkaar gebleven.

Samen gespot

De twee zouden ook na het avontuur nog samen zijn; ze zijn namelijk samen gespot door een grote fan van het programma. Zij heeft een foto op Snapchat geplaatst met het ‘Temptation Island’-koppel, wat als hét bewijs gezien zou kunnen worden.

Versproken

Toch zouden er ook twijfels zijn of Vanessa en Jeremy geslaagd zijn in de ultieme relatietest. Afgelopen donderdag zat Vanessa op de bank bij Rick Brandsteder, in het praat programma Temptation Talk dat na iedere aflevering van Temptation Island wordt uitgezonden. Hierin doken oude foto’s op van Jeremy waarop te zien was dat hij een paar kilootjes lichter was; dé aanleiding voor Rick om aan Vanessa te vragen of ze goed kan koken. ‘Hij vond wel dat ik goed kon koken ja’, reageerde ze. Volgens oplettende kijkers zou het woordje ‘kón’ erop wijzen dat de twee juist niet meer samen zijn.

De tijd zal het dus moeten leren; het is wachten tot de afleveringen voorbij zijn en er meer duidelijkheid ontstaat. Enne, tot die tijd genieten we gewoon wekelijks van Temptation Thursday.

Lekker man, die Vanessa die heel kort -maar heel duidelijk- in verleden tijd antwoordt op de vraag of Jeremy vindt dat ze lekker kookt: BUSTED!! #temptationisland — Meneer Tolly (@P4T72) 22 maart 2018

