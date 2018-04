Is dit het bewijs dat Vanessa en Jeremy tóch niet bij elkaar zijn gebleven na ‘Temptation Island’?

Rondom de deelnemers en verleiders van ‘Temptation Island’ draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo zou Mezdi een relatie hebben overgehouden aan het programma met een van de verleidsters en zouden alleen Vanessa en Jeremy het avontuur hebben overleefd. Maar dat laatste blijkt nu tóch niet zo te zijn. Althans, dat wordt nu gedacht. En er zou bewijs voor zijn.

Hoewel het einde van ‘Temptation Island’ bijna in zicht is, kan er nog van alles gebeuren; we weten immers hoe snel Tim van gedachten kan veranderen. Maar één ding is zeker: drie koppels hebben het avontuur niet overleefd. Jeremy en Vanessa leken het er tot nu toe best aardig vanaf te brengen, maar het zou heel goed kunnen dat óók zij uit elkaar zijn na de terugkomst van het eiland.

Instagram

Een oplettende fan heeft namelijk opgemerkt dat Vanessa en Jeremy elkaar niet meer volgen op Instagram, terwijl het grootste deel van de andere deelnemers en verleiders elkaar wél op hun eigen tijdlijn willen zien. Op de vermeende exen na dan. Betekent dit dat Jer tóch is gezwicht voor de charmes van een van de verleidsters (lees: Denise)? Eerlijk is eerlijk: we kunnen niét wachten tot de ontknoping.

Ahum @livkrake wijst me er net op dat Vanessa en Jeremy elkaar niet meer volgen, is dan ook het laatste koppelll kapot?!!1! #temptationisland pic.twitter.com/5wrYf1JQcS — Liske (@hoimetliske) 10 april 2018

