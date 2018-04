Dit GTST-personage gaat zijn soapliefje deze week ten huwelijk vragen

De romantiek is volop aanwezig in Meerdijk. Deze week vindt er namelijk een huwelijksaanzoek plaats in GTST!

Let op: spoiler!

Sjoerd ging onlangs op zijn knieën voor zijn grote liefde Aysen, die volmondig ‘ja’ zei. Maar zij zijn niet het enige soapkoppel dat binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Het aanzoek van Sjoerd heeft Amir geïnspireerd om zijn Farah ten huwelijk te vragen. Amir besluit zijn vriendin een aanzoek te doen op Koningsdag.

Aanzoek

Amir en Farah hebben een turbulente tijd achter de rug. Farah stond een paar weken geleden op de stoep van Amir nadat hij haar uit het oog was verloren in de oorlog in Afghanistan. Met een bruiloft wil het koppel hun heftige verleden achter zich laten en hun hernieuwde liefde bezegelen. Klik hier voor een foto van het aanzoek.

Beeld: GTST