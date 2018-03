Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse koppels in het huwelijksbootje stappen

Als het op de liefde aankomt, zijn er een hoop onderzoekjes gedaan. Wat is bijvoorbeeld het perfecte leeftijdverschil in een relatie, hoe vaak ‘moet’ je daten voordat je weet of je de ware gevonden hebt en ga zo maar door. Voor degenen die zich afvragen op welke leeftijd koppels gemiddeld in het huwelijksbootje stappen, hebben we nu het antwoord gevonden.

Lees ook: Dit is volgens experts de beste leeftijd om te trouwen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlandse vrouwen gemiddeld 31 jaar oud zijn wanneer ze trouwen. Mannen blijken iets ouder te zijn wanneer ze het jawoord uitspreken; zij trouwen gemiddeld op de leeftijd van 34.

Geen zorgen

Leeftijd is uiteindelijk maar een getal en het gaat hier natuurlijk om een gemiddelde, dus no worries als je bijna 31 bent en nog geen trouwplannen hebt. Alles op z’n tijd, maar het is tóch leuk om te weten. Enne, misschien klopt het bij jou en je partner wel precies. Da’s ook best leuk om te vertellen op verjaardagen!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock