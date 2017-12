Deze series leverden het afgelopen jaar de meeste vreemdgangers op

We horen het je denken: zou een serie er echt voor zorgen dat je partner vreemdgaat? Nou… Niet helemaal. Maar wel als we het hebben over een van de nieuwste vormen van een slippertje maken, namelijk ‘Netflix cheating’.

Nu het einde van het jaar bijna is aangebroken, komt Netflix met een aantal opvallende cijfers. Zo deelde de streamingsdienst eerder op welke dag in 2017 er het meest gebinged werd en wat de best bekeken series van het afgelopen jaar waren. Ook geven ze dus vrij welke series er het meest bekeken werd zonder partner – terwijl dat wél de afspraak was.

Blijkbaar konden we niet ophouden met het kijken van de volgende series:

Orange is the New Black Stranger Things Narcos 13 Reasons Why Ozark Marvel’s The Defenders MINDHUNTER Marvel’s Iron Fist Black Mirror Grace & Frankie

