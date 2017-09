Deze 5 dingen zou je iedere dag tegen je partner moeten zeggen

Als je al langere tijd met je geliefde samen bent, kunnen bepaalde dingen als vanzelfsprekend voelen. Dat hij iedere ochtend je koffie klaarmaakt of geregeld je schouders masseert, is voor jou helemaal normaal geworden. Is de romantiek af en toe ver te zoeken? Dan zou je echt eens moeten proberen iedere dag deze vijf dingen tegen hem te zeggen.

“Goeiemorgen!”

In de ochtend is het racen tegen de klok. Kinderen aankleden en voorzien van ontbijt, je make-up opdoen, koffie naar binnen gieten en in een ruk door naar je werk. In de chaos van de ochtend, kan het dikwijls gebeuren dat je simpelweg vergeet je partner te begroeten in de ochtend. Een simpele begroeting en een kus, kan al veel verschil maken.

“Het spijt me”

Ook dit zinnetje is belangrijk voor het onderhouden van je relatie. Door onze drukke schema’s, kunnen we soms flink op onze partner mopperen. We menen deze woorden helemaal niet, maar toch is het goed om je excuses naderhand aan te bieden. Klaart de lucht, en laat zien dat je inderdaad maar mopperde omdat het simpelweg zo hectisch was.

“Wat een goed idee”

Dit of een andere compliment per dag, is echt een goede om je relatie sprankelend te houden. Het hoeft niets groots te zijn, maar door je partner even in het zonnetje te zetten laat je zien dat je hem waardeert. Zelfs na al die jaren dat jullie samen zijn. En misschien juist wel daarom!

“Hoe was je dag?”

Net als met de begroeting, is ook vragen naar het verloop van je partners dag een goede tip. Schiet niet gelijk in de huismoeder-modus, maar neem even de tijd om even te luisteren naar je partner. Vertel niet alleen wat voor struggles jij had op je werk en met de kinderen, maar bied ook een luisterend oor. Hoe is zijn (werk)dag verlopen?

“Ik hou van je”

Misschien wel de allerbelangrijkste. Het maakt niet uit dat je partner écht wel weet dat je van hem houdt. Door het iedere dag eventjes te zeggen, te mailen of aan het eind van een sms’je te typen, toon je waardering en liefde. Want daar gaat het uiteindelijk om, nietwaar?

