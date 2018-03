Deborah over haar relatie met Tim: ‘Ik geloofde hem, want ik was verliefd’

We zagen gisteren allemaal het hart van Deborah breken toen ze zag dat haar geliefde en hondstrouwe Tim zwichtte voor de charmes van verleidster Cherish. De trouwring die hij voor haar meehad, mag hij ‘in zijn gat steken’. ‘Het programma heeft mijn ogen geopend’, aldus Deborah in ‘Goedele on Top’.

Lees ook: Temptation Island: 16x tweets over het heftigste kampvuur ooit

Timtation leidt ondertussen zijn eigen leven op sociale media. Maar hoe zit het nu eigenlijk met Deborah Leemans? Ongetwijfeld ‘no Tim allowed’ in haar leven, maar hoe gaat het écht met haar? Ze deed haar verhaal op de sofa bij ‘Goedele on Top’. ‘Ik heb het moeilijk gehad’, zegt Deborah tegen Goedele. ‘Maar ik laat me niet kleinkrijgen.’

Heftige ruzies

Hun relatie leek in het begin rozengeur en maneschijn, maar ook Tim en Deborah hadden problemen in het verleden. ‘We hadden strubbelingen in onze relatie’, aldus Deborah in ‘Goedele on Top’. ‘Ik vertrouwde hem niet en dat leidde tot heel wat heftige ruzies.’ Toen Goedele vroeg hoe zwaar die ruzieswaren, wilde Deborah niet in detail treden. ‘Met slaande deuren’, aldus Deborah. Op de vraag of ze elkaar ooit een klap gaven, zweeg Deborah in alle talen. ‘Ik ga me daar niet over uitspreken.’ Wat voor Goedele al een antwoord op zich is.

Mooie praatjes

Tim overtuigde Deborah met zijn mooie praatjes om mee te doen aan ‘Temptation Island’. ‘Tim zei me dat hij in het programma ging bewijzen dat hij niet in de fout zou gaan’, aldus Deborah. ‘Daarna zouden we kunnen beginnen aan huisje, tuintje en kindje.’

Ondertussen weet zo goed als iedereen in Vlaanderen en Nederland dat Tim hopeloos verliefd werd op verleidster Cherish. Ook Deborah zag de bui al een beetje hangen net voor het kampvuur. ‘Een vrouw voelt dat’, aldus Deborah. ‘Ik had me voorbereid op het ergste, maar toch kwamen die beelden nog heftig aan. Het was de hel voor mij. Zo erg had ik het niet verwacht.’

Opschepper

Deborah had dit nooit verwacht. ‘Ik wist dat Tim een player was’, aldus Deborah tegen Goedele. ‘Maar in die vier jaar tijd had hij alleen maar mooie praatjes en ik geloofde hem, want ik was verliefd. Dat was mijn grootste fout.’ Ze viel ook uit de lucht toen Tim eerder in ‘Goedele on Top’ beweerde dat hij met 500 tot 700 vrouwen sliep. Dat gelooft ze niet. ‘Tim is een opschepper‘, zegt Deborah. ‘Hij overdrijft, en nog geen beetje.’

Dankbaar

Deborah neemt Cherish niks kwalijk. ‘Ik zou perfect met haar iets kunnen gaan drinken‘, vertelt Deborah. Cherish zei eerder bij Goedele dat Deborah haar dankbaar moet zijn, want dankzij haar weet ze nu wat voor een rare gast Tim is. ‘Ergens heeft ze wel gelijk’, geeft Deborah toe. ‘Niet per se zij, maar het programma heeft mijn ogen geopend.’

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Tekst: Herlinde Matthys (Flair.be) | Beeld: RTL