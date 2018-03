De nieuwe trend op het gebied van trouwringen heeft alles te maken met een piercing in je vinger

Als je elkaar het jawoord hebt gegeven, is een trouwring dé manier om de liefde te bezegelen. Dit kan met een ring in z’n traditionele vorm, maar je kunt ook buiten die lijntjes kleuren door bijvoorbeeld een tatoeage te laten zetten met je partner.

Nu is er nóg een nieuwe trend opgedoken die de traditionele trouwring vervangt, en daarbij staat een piercing centraal. Een vingerpiercing om precies te zijn.

Niet zonder gevaren

Hierbij wordt er een diamantje op de vinger geplaatst, die vast wordt gemaakt met aan een plaatje dat vlak onder de huid wordt bevestigd. Geheel nieuw is deze manier van piercen niet; zo’n diamantje en bijbehorend plaatje worden weleens op andere plekken van het lichaam geplaatst, bijvoorbeeld op de borst. Op je vinger is de piercing niet zonder gevaren, gezien je je handen continu gebruikt en de kans daardoor groot is dat je ergens achter blijft haken met je piercing (au!). Daarnaast moet-ie niet te diep in de huid worden gezet, omdat het vel er anders overheen kan groeien.

Zo zien de vingerpiercings eruit. Zou jij dit liever willen dan een echte trouwring?

Bron: Metro UK | Beeld: iStock, Instagram