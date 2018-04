Afgelopen donderdag werd de langverwachte aflevering van ‘Temptation Island’ uitgezonden waarin te zien was hoe de koppels elkaar weer ontmoetten na de ultieme relatietest. Nadat ze elkaar zagen bij het kampvuur, stapten ze per stel in een busje. Hiervan kregen we maar een paar korte beelden van te zien, tot nu.

Lees ook: Ai: Temptations Tim slaat hard terug na uitspraken Deborah

Het weerzien op het kampvuur was bij sommige ‘Temptation Island’-koppels behoorlijk ongemakkelijk te noemen. Hoewel er tijdens hun reünie vaak niet al te veel gezegd werd, kwam daar in het busje verandering in.

Deborah en Tim

De reünie van Deborah en Tim was ongetwijfeld het moment waar kijkend Nederland én België het meest naar uitkeken. De climax: Deborah die haar ring in het kampvuur gooit. Ook tijdens de rit terug naar het hotel lijkt de spanning te snijden. Het lijkt alsof het ex-koppel elkaar niets meer te vertellen heeft, maar dan trekt Tim plots zijn mond open.





Megan en Kevin

Ook bij Megan en Kevin liep het weerzien niet van een leien dakje, maar eenmaal in het busje lijkt het alsof de twee al meteen alles achter zich laten en spreken ze als vrienden over hun dreamdate en de pittige beelden die tijdens het kampvuur getoond werden. Pluspunten voor Kevin, want de jongeman gooit er hier een daar wel een complimentje tussen. Heeft hij dan toch wat geleerd?





Tekst: Elke Spelters | Beeld: RTL