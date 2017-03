De beste films bij liefdesverdriet

Zoals de titel al doet vermoeden, hebben we één doel met deze filmlijst: jou zo snel mogelijk over je ex heen laten komen. Misschien komen deze hulptroepen direct van pas en ga je dit weekend een 24-uur durende filmmarathon houden of sla je het lijstje op voor ‘het geval dat’. Hoe dan ook: deze lijst is all you need bij liefdesverdriet. Bij het samenstellen van de lijst hebben we rekening gehouden met alle fases van luduvudu volgens het Kübler-Ross model: ontkenning, woede, onderhandelen en vechten, depressie en acceptatie. Ben jij klaar voor deze emotionele achtbaan? Hier komen 10 x de beste films om over je ex heen te komen.

1. Amelie

Audrey Tatou speelt een fantasierijke en ondeugende serveerster die besluit zich te bemoeien met het leven van anderen in hoop dit te verbeteren. Doordrenkt met eigenzinnigheid herinnert deze film je aan de magische dingen van het leven en dat een frisse start een keuze is.

2. Celeste & Jesse forever

Men zegt dat je moet trouwen met je beste vriend. Maar wat als je dat doet en je je realiseert dat er niet meer inzit als vriendschap? Deze film duikt in het hartverscheurende grijze gebied tussen een vriendschap en een relatie. Kijk, huil en voel je beter over je break up.

3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Heb jij ooit gewenst dat je de persoon die jouw hart gebroken heeft, nooit had ontmoet? Joel Barrish laat die wens uitkomen via een mysterieuze procedure die alle herinneringen aan zijn ex-vriendin verwijdert. Het is pas daarna dat hij zich realiseert dat de liefde die ze deelden het verlies waard is en dat tegelijkertijd we voorbestemd zijn dezelfde fouten opnieuw te maken, hoe goed onze bedoelingen ook zijn. Soms, soms is liefde niet genoeg.

4. How Stella Got Her Groove Back

Een film over een gescheiden vrouw van middelbare leeftijd die zichzelf weer helemaal terug vindt. How Stella Got Her Groove Back is een film die laat zien dat het gras van de buren soms, inderdaad, groener is. Vooral wanneer Whoopi Goldberg heerlijk sarcastisch is, de film zich afspeelt op het zonovergoten Jamaica en je naar een shirtloze Taye Diggs kunt kijken.

5. Up

Toegegeven, de openingsscène van deze moderne klassieker van Pixar is één van de meest hartverscheurende beelden ooit. Maar, de boze weduwnaar ontwikkelt een onwaarschijnlijke vriendschap met de mollige Boy Scout en daarmee wordt jouw geloof in de mensheid vanzelf weer hersteld.

6. Chasing Amy

Holden en Banky zijn twee striptekenaars. Alles gaat hen voor de wind tot dat ze Alyssa, ook een striptekenaar, ontmoeten. Holden valt als een blok voor haar en hij is er dan ook kapot van wanneer Alyssa lesbisch blijkt te zijn. Maar kun je iemand overtuigen? Oh en ps, Ben Affleck blijft leuk om naar te kijken.

7. Sliding Doors

Een film met twee verschillende versies over de realiteit, waarbij het liefdesleven en de carrière van Helen afhangen van de trein die ze al dan niet haalt. In versie #1 haalt ze de trein, in versie #2 mist ze de trein. Beide verhaallijnen helpen je herinneren aan de onvoorspelbaarheid van het leven en hoe je break-up uiteindelijk tot iets goeds zal leiden.

8. Bridesmaids

Tijd doorbrengen met vriendinnen na je break-up is áltijd een goed idee om over je ex heen te komen. Dus waarom niet tijd doorbrengen met de bruidsmeisjes uit Bridesmaids? Zij laten je lachen, gieren en brullen en bovendien ook zien hoe een gezonde relatie eruit ziet.

9. La Via d’Adèle

Het leven van Adèle verandert volledig wanneer ze verliefd wordt op Emma. Je ziet hoe ze zichzelf vindt én verliest in de liefde. De film duurt drie uur en geloof ons als we zeggen dat je geen enkele seconde wilt missen.

10. Blue Valentine

Een prachtige film met Michelle Williams en Ryan Gosling (yay!) in de hoofdrollen. Zij komen tot de pijnlijke ontdekking dat hun huwelijk anders uitpakt dan ze hoopten.

Bron: Refinery29.com

