Als je relatie eindigt, kun je natuurlijk meteen de jacht openen op de nieuwe ware. Maar je kunt je tijd als single ook gebruiken om jezelf beter te leren kennen. Moet je wel even een datingdetox houden.

Lees ook: Single? Volgens onderzoekers kom je op déze leeftijd de ware tegen

‘Een datingdetox betekent dat je niet op relatiesites of datingapps zit en een tijdje niet gaat daten’, legt seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck uit. ‘Natuurlijk kun je wel gewoon flirten, dat maakt nu eenmaal deel uit van onze communicatie. Je hoeft je dus echt niet te gedragen als een non. Kijk iemand gewoon in de ogen en maak contact met anderen, maar niet met als enige doel er een relatie aan over te houden.’

Waarom is het nuttig om een tijdje alleen te zijn?

‘Je ziet wel vaker dat mensen na een lange relatie te snel in een nieuwe relatie stappen, terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Iedereen moet vooral zelf bepalen wanneer hij/zij weer klaar is voor een relatie, maar even wachten als je uit een lange relatie komt, kan zeker handig zijn. Met name als je uit een relatie komt die abrupt of onverwacht eindigde omdat de ander er een punt achter zette, denken velen: ik kies gewoon een andere, betere man. Alsof je wilt laten zien dat je het wél kunt. Maar de vraag is of je de juiste beslissing maakt voor jezélf. De kans is groot dat die nieuwe liefde op niets uitdraait. Niet omdat jullie niet bij elkaar passen, maar omdat je er op dat moment niet klaar voor bent.’

Wat is de belangrijkste reden voor een datingdetox?

‘Jezelf terugvinden. In een relatie doen we veel dingen met onze partner samen. Het is dus heel goed om een periode van bezinning te hebben waarin je nadenkt over wat liefde voor jou betekent en wat voor jou werkt in een relatie. Neem je tijd om daar een goed beeld van te vormen. Na een lange relatie kan dat beeld vertroebeld of vertekend zijn. Misschien ga je dingen die je miste in je partner als tegenreactie té belangrijk vinden. We kiezen dan voor het tegenovergestelde van wat we hadden. Was je vriend heel introvert, dan kies je voor een extravert persoon. Was hij blond, dan wil je een bruinharige partner. Neem na een relatie liever de tijd om te bedenken wat voor jou wél heeft gewerkt en wat de relatie zo goed maakte. En wat je belangrijk vindt in een partner.’

Hoeveel tijd kun je dan het beste nemen voor jezelf?

‘Verliefdheid duurt tussen de twaalf en twintig maanden. Zo lang hebben sommigen ook nodig om een relatiebreuk te verwerken, al verschilt dat natuurlijk heel erg per persoon. Het is ook anders voor wie zelf een einde maakte aan de relatie dan voor wie gedumpt werd. Een goede leidraad is om te kijken naar hoeveel je ermee bezig bent. Ben je tachtig procent van de tijd bezig met je ex of je verdriet erover, dan is de kans groot dat je er nog lang over zult doen. Men zegt ook weleens dat tijd alle wonden heelt, maar heel veel hangt af van wat je met die tijd doet. Praat over je verdriet: precies dat is de reden waarom vrouwen een relatiebreuk vaak sneller verwerken dan mannen, blijkt uit onderzoek. Misschien wel omdat het sociaal meer wordt geaccepteerd dat vrouwen zo veel praten over hun gevoelens. Van mannen wordt daarentegen vaker verwacht dat ze hun problemen zelf oplossen en dat ze niet mogen huilen, maar zij hebben er ook behoefte aan om erover praten.’

Wat moet ik doen met mijn tijd als single?

‘Gebruik je singletijd om jezelf verder te ontwikkelen. Wellicht ben je hobby’s of interesses van vroeger tijdens de relatie enigszins uit het oog verloren. Misschien danste je heel graag, maar werd dat lastig omdat je partner nooit meewilde. Nu is het moment om dat weer op te pikken. Het is ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Misschien is die ander op dat moment ook niet op zoek naar iemand anders, maar hebben jullie wel een leuke klik. Vaak is het precies in zo’n sociale context dat je uiteindelijk iemand leert kennen die je echt leuk vindt. Doe dus dingen die je leuk vindt, ga op stap en ga op zoek naar nieuwe hobby’s.’

Wat als ik tóch te snel kies voor een nieuwe partner?

‘Stap je te snel in een nieuwe relatie, vraag je dan af of je dit niet uit wraak doet. Dat je wraak wilt nemen, impliceert ook dat je die vorige relatie nog niet hebt verwerkt. Uit onderzoek blijkt dat verliefdheid verslavend is, daar moet je dus ook van afkicken. Iemand die wil afkicken van zijn drugsverslaving, doet dat niet door cocaïne te gebruiken. Zo is het ook met liefdesverdriet: door jezelf in een volgende relatie te storten, los je het probleem niet op. Integendeel!’

Benieuwd naar verhalen van mensen die een datingdetox hebben geprobeerd? Koop dan nu Flair 38 of bestel hem hier online.

Tekst: Lies van Kelst | Beeld: iStock