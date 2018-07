4 redenen waarom een date-detox goed voor je is

Een sapkuur, een alcoholvrije maand, een week zonder smartphone, er zijn genoeg detoxen te noemen die bijdragen aan een gezonder leven. Nu blijkt dat pauze nemen van daten net zo goed voor je kan zijn als bijvoorbeeld een juice cleanse. Vind jij datingapps of daten soms maar vermoeiend? Dan zou deze manier van detoxen zomaar iets voor je kunnen zijn.

Of het nu gaat om werk, alcohol of het in elkaar zetten van een kast, ergens even pauze van nemen helpt. Door de mentale afstand creëer je letterlijk ruimte in je hersenen en kun je er met een nieuwe, open blik naar kijken. Dat geldt ook voor een date-detox: het kan je blik veranderen en zorgen voor meer geluk. Hierbij vier redenen waarom het goed is om pauze te nemen van het daten.

1. Door een date-detox focus je op jezelf en op je niet-romantische relaties.

Wanneer je niet continu bezig bent met je potentiële nieuwe liefde of scharrel, of niet continu wilt praten over de mensen waarmee je aan het daten bent, krijg je vanzelf veel meer ruimte voor andere relaties. Familie, vrienden, jezelf, je hebt er opeens veel meer tijd voor. Een detox van het daten zet ook andere relaties in een nieuw perspectief. Je bent niet met anderen bezig, maar met jezelf, waardoor je jezelf beter leert kennen. Hierdoor leer je ook je wensen en behoeften voor een relatie beter kennen.

2. Je hebt meer tijd om na te denken over wat je écht wilt

Wanneer je niet zeker weet wat je zoekt in een partner, verdwaal je al snel in de bodemloze put van datingapps. Want eerlijk, ook deze apps zullen je niet de juiste wegwijzen. Wanneer je lukraak maar naar links of rechts swiped, investeer je eigenlijk tijd en energie in een luchtbel. Vergeet het bestaan van datingapps en daten voor een tijdje. Duik er pas weer in wanneer je weet waar je prioriteiten liggen.

3. Blijf jezelf uitdagen

Hoe lang een detox van het daten moet duren? Dat is helemaal aan jou. Probeer een realistisch doel te stellen en ga daarna evalueren. Ben je een echte serial dater? Probeer dan een detox van 30 dagen. Dit is lang genoeg om een nieuw ritme te ontdekken, waardoor je je kunt realiseren hoeveel tijd en energie je over hebt voor andere activiteiten. Bij iedere detox gaat het eigenlijk over uit je comfort zone stappen. Blijf jezelf daarom uitdagen.

4. Het geeft je zelfvertrouwen een boost

Je kunt klaar zijn voor iemand anders, wanneer je klaar bent voor jezelf. Een pauze kan daarom zorgen voor meer zelfvertrouwen, omdat je de tijd hebt genomen om na te denken over datgeen wat je echt wilt. Of het nu gaat om pure seks, een vriendschap of een toegewijde relatie, je moet je zelfverzekerd voelen om te gaan voor wat je écht wilt. En wie wil er nu uren swipen op dating apps…?

