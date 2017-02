CRAZY: na de milkshakes en macarons nu ook de ‘unicorn dildo’s’

Ja jongens, wij dachten ondertussen alle eenhoorntrends gezien te hebben. Niet. Dus. Want wij hebben hét ultieme seksspeeltje gevonden voor alle – single – unicorn lovers onder ons!

Van de ‘unicorn cookies’ tot de ‘unicorn hot chocolate’: wij dachten alles gezien te hebben uit de regenboogwereld. Maar dat hadden we even grondig mis, want deze magische dildo tilt in één klap de ‘unicorn hype‘ naar een niveau – of twee – hoger.

Webshop Geeky Sex Toys bracht de dildo’s op de markt. Het speelgoed is met de hand gemaakt en voor een kleine 50 euro kan het helemaal van jou zijn. Bovendien kan je nog kiezen uit een roze, paarse of witte versie. Single unicorn lovers, nu hebben jullie toch nog een ideale bedpartner voor een sprookjesachtige valentijn.

The Unicorn Horn Dildo Our latest and possibly cutest product ever! #unicorn #dildo Een foto die is geplaatst door For the Naughty Nerd (@geeky_sex_toys) op 30 Jan 2017 om 11:30 PST

