‘Ik zag een engel in het marmer en ik beitelde tot ik hem bevrijdde’, zei Michelangelo. Mijn moeder is een week naar de Veluwe om bij te komen van het laatste vonnis en ik sta in haar atelier met een beitel in mijn hand en een veiligheidsbril op.

Lees ook: Blog Yvonne: ‘Na ruim vier jaar vechten voor mijn kinderen slaapt mijn zoon een nacht bij me’

Vier uur geleden heb ik een stuk marmer omhoog gesleept, de trap op. Ik luister naar ‘Fly on’ van Coldplay en naast me staat een glas rode wijn. De engel is nog niet zichtbaar, maar bevrijdend is het wel. ‘Even in mijn eigen energie komen’, zei mijn moeder voor ze met haar koffer vertrok en zo is het ook met mij.

Scenario schrijven

De laatste dagen fiets ik van Voorschoten naar Leiden, van mijn appartement naar het wevershuisje waar mijn moeder woont. In Voorschoten ben ik druk bezig met een vertaling van een boek en een opdracht copywriting. Een vriendin heeft een Amerikaanse uitgever voor me gevonden. ’s Avonds oefen ik met scenario schrijven voor mijn workshop.

SCĖNE 15 EXT. Politiebureau – AVOND

Charlotte loopt tussen vier Franse politieagenten het immense politiebureau binnen en slaat haar handen voor haar mond. Ze buigt voorover op een ijzeren stoel en huilt. De agente naast haar vraagt haar paspoort en kijkt de andere agenten aan.

CHARLOTTE

Nee. Nee. Niet mijn nummer. Ze mogen niet weten waar ik ben. Ik wil niet meer terug. Nooit!

Ik ontvang een app. ‘Je had hier bij me moeten zijn. In Marokko. Ik mis je. Kus Mo.’ Hij stuurt me een foto van een berg en een waterval. Ik antwoord met een hartje en ga door met schrijven.

SCĖNE 18 EXT. Lille. Buitenwijk – OCHTEND

Charlotte staat voor het politiebureau en kijkt hulpeloos rond. Ze klampt een jongeman aan en vraagt hoe ze naar het Station komt. Hij wijst naar een bord van een bushalte. Charlotte grijpt in paniek naar haar tas en belt. Er loopt een jonge vrouw op haar af.

JONGE VROUW

I will bring you to the station and give you some money. I am in the business of elves.

‘Ik droom van de survivaltrip met mijn kinderen in 2013’

Ik oefen met handeling en dialoog, zet het in een CELTX FILM en luister naar ‘Fly’ van Ludovico Einaudi. Ik kijk naar de bijbehorende YouTube video en zie een man op een berg, een man aan een parachute en een man die klimt aan een lang touw omhoog klimt. Met een glimlach op mijn gezicht val ik in slaap en droom van de survivaltrip met mijn kinderen naar Sardinië in 2013. We dragen rode helmen en zijn onderweg in een jeep naar een berg waar we gaan canyonen.

Michelangelo

De volgende dag rijd ik naar Leiden. In het atelier van mijn moeder zet ik mijn veiligheidsbril weer op, pak ik mijn beitel en begin met beeldhouwen. Ik denk aan Charlotte die door de jonge vrouw naar de trein geleid wordt, op weg naar Nederland. ‘Ga terug. Voor de kinderen’, zegt ze. Ik leg mijn handen op het koude marmer en begrijp de woorden van Michelangelo.

Over Yvonne

Yvonne (51), moeder, journaliste, schrijfster, mensenrechten juriste en dagvoorzitter is een vrouw met een missie. Ze heeft maar een doel en dat is de leefomstandigheden van vrouwen en hun kinderen in geweldsituaties op de kaart zetten en te verbeteren. Haar dagelijkse peptalks krijgt ze van de ex vrouw van een CIA agent, een Amerikaanse diplomate, een kunstenares die een galerie had in Soho en haar Armeens-Italiaanse soulmate Joseph. Ze hebben allen één ding gemeen: ze zien uit naar het moment waarop ze hun geliefde kinderen weer in hun armen kunnen sluiten. Haar ervaringen verwerkt Yvonne wekelijks in een vervolgverhaal op het boek ‘Tot de Dood Ons Scheidt’ – dat inmiddels uit de handel is gehaald – en een boek: ‘Joseph’s Koffer’. Tussendoor werkt Yvonne bij als hostess en in de fashion.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.