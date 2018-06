Blog Yvonne: ‘Na ruim vier jaar vechten voor mijn kinderen slaapt mijn zoon een nacht bij me’

De geboortedagen van mijn kinderen zijn altijd de mooiste dagen van mijn leven geweest. Deze week kwam er een hoogtepunt bij. Na ruim vier jaar vechten voor mijn kinderen slaapt mijn zoon een nacht bij me.

Lees ook: Blog Yvonne: ‘Hij is klein en dapper, dat kind van me’

Ik kijk uren naar de schaduw van zijn wimpers op zijn wangen en moet mezelf inhouden om hem niet in zijn slaap te knuffelen. Ik wil niet dat hij wakker wordt. Ik huil. Van blijdschap en verdriet tegelijkertijd.

Respect

Hij mist zijn moeder vreselijk en vecht voor tijd met haar. Onbegeleid, want net als ik heeft hij behoefte aan privacy en respect voor ons gezinsleven. Er is niemand die naar hem luistert, en dus komt hij zelf steeds naar me toe. Ik ben vaak niet thuis en dan wacht hij voor de deur of vraagt hij mijn buren wanneer ik weer thuis ben. Het is hartverscheurend dat kinderen in Nederland stiekem naar hun moeder moeten gaan en zo moeten vechten om haar te mogen bezoeken of haar een berichtje te kunnen sturen of te bellen. Wat vervolgens niet mag.

‘Mijn zoon geniet intens, net als ik’

Het is een week waarin ik mezelf maar weer eens besef wat voor een geweldige en liefdevolle kinderen ik heb. Mijn zoon wil ’s avonds laat nog in de Vliet zwemmen en we gaan samen het dorp in om een drankje te drinken. Hij mag maar een paar uur blijven en ik ben vastbesloten er een feest van te maken. Jaap, een vriend, haalt ons op met zijn boot en we varen naar Leiden. Mijn zoon geniet intens, net als ik. Maar ik zie ook de zorgen op zijn gezicht. Wanneer zal hij me weer terug zien?

Dieptepunt

Twee dagen later hoor ik dat ik uit het gezag gezet ben. Na een nieuw hoogtepunt deze week is dit het grootste dieptepunt van mijn leven. Wat me weer op de been helpt is de liefdevolle steun van mijn omgeving. ‘U hebt een zoon zonder dat u het weet’, app ik mijn moeder twee dagen later. Ik stuur haar een bericht van Joseph, mijn soulmate. Hij trekt me uit de put. Net als Esther, Terry, Gerda, Ngozi, Mercy, Miriam, Ike en Willem, die de laatste achtenveertig uur continu voor me klaar staan. ‘Blijf overeind voor je moeder en je kinderen’, zegt Joseph. Aan hem hoef ik niks uit te leggen. Hij ziet zijn kinderen al vier jaar niet en moest zijn ouders een groot gedeelte van zijn jeugd in Italië missen. Ze woonden in Iran en konden het land niet uit. Joseph zat op kostschool in Italië.

‘Ik hoop vurig dat de kinderen ook met hun vader herenigd worden’

Zijn ouders, die nu in Californië wonen, zijn een paar weken met zijn oma in Nederland. Ze hebben de kinderen van Joseph gezien. Ik ben blij voor Joseph’s ouders en zijn kinderen en hoop vurig dat de kinderen ook met hun vader herenigd worden. Ik zou ze dolgraag willen vertellen hoeveel liefde hun vader te geven heeft.

Liefde

In moeilijke tijden leer je je omgeving goed kennen. En dat is waar ik me aan vast wil houden. Aan de sterren die ik om me heen verzameld heb. Mijn kinderen weten hoe zielsveel hun moeder van hen houdt. En ik ken de liefde van mijn kinderen. Er komt een dag dat liefde niet meer verboden is. Want zo heeft God het niet bedoeld. En daar kan geen rechter wat aan veranderen.

Over Yvonne

Yvonne (51), moeder, journaliste, schrijfster, mensenrechten juriste en dagvoorzitter is een vrouw met een missie. Ze heeft maar een doel en dat is de leefomstandigheden van vrouwen en hun kinderen in geweldsituaties op de kaart zetten en te verbeteren. Haar dagelijkse peptalks krijgt ze van de ex vrouw van een CIA agent, een Amerikaanse diplomate, een kunstenares die een galerie had in Soho en haar Armeens-Italiaanse soulmate Joseph. Ze hebben allen één ding gemeen: ze zien uit naar het moment waarop ze hun geliefde kinderen weer in hun armen kunnen sluiten. Haar ervaringen verwerkt Yvonne wekelijks in een vervolgverhaal op het boek ‘Tot de Dood Ons Scheidt’ – dat inmiddels uit de handel is gehaald – en een boek: ‘Joseph’s Koffer’. Tussendoor werkt Yvonne bij als hostess en in de fashion.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.