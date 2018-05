Blog Yvonne: ‘Het is de week dat de rechtbank me uit het ouderlijk gezag van mijn kinderen wil zetten’

Vanaf februari dit jaar zijn er zeven juridische procedures tegen me aangespannen. Het is de week dat de rechtbank me uit het ouderlijk gezag van mijn geliefde kinderen wil zetten.

Alsof dat niet erg genoeg is moet ik iedere dag duizend euro betalen omdat ik weiger om een rectificatie op mijn journalistieke site te zetten, word ik strafrechtelijk vervolgd en is er na vier jaar nog steeds geen onderzoek gedaan naar uitbuiting. Het onderzoek werd in 2014 door drie psychiaters aan de instanties gevraagd. Het loopt allemaal een beetje anders dan beschreven is in het Verdrag van Istanbul.

Mijn geloof is de laatste jaren mijn houvast

Viktor Frankl – een Weense psychiater die de holocaust overleefde en wiens naasten allemaal omgebracht werden – schreef een boek, waarin hij uitlegt dat het leven zelfs in de meest absurde, pijnlijke en inhumane situaties zinvol is. Mijn vrienden en familie weten dat mijn geloof de laatste jaren mijn houvast is. En in dat geloof is het belangrijk dat je anderen vergeeft. Dat is lastig, en soms haast onmogelijk.

Rust en vrede

De afgelopen week liep ik door de duinen. Ik keek naar de zeemeeuwen en genoot van de rust. Het is mogelijk om rust en vrede te vinden in jezelf, ongeacht de situatie om je heen.

Ik schrijf en geniet van mijn werk in de mode. De fashion wereld is het beste antidotum tegen kafkaiaanse situaties en brengt me terug bij mezelf.

Net als in mijn studententijd, toen ik stewardess was, werk ik tot mijn blijdschap iedere keer op een andere locatie en met een nieuw team. Ik ken bij de meeste filialen wel een aantal mensen, maar tref iedere dag weer nieuwe collega’s en verhalen. ‘Wat is jouw lievelingsmerk in de mode?’, vraagt Françoise, mijn collega vandaag. ‘Ik heb er verschillende’, zeg ik. ‘Maar ik ben een groot fan van de jurkjes van Karen Millen.’ ‘Ah’, zegt de langbenige donkerharige twintiger. ‘En Nikkie? Vind je dat ook wat?’, vraagt ze. En ze strijkt met haar handen over haar zwarte jurk. ‘Zeker!’, zeg ik. ‘Vooral de Kate Moss collectie en de leren jasjes. En jij draagt een Nikkie volgens mij. Je ziet er geweldig uit.’ ‘Klopt’, grinnikt ze. ‘En bedankt. ‘Vandaag is het een bijzondere dag. Nikkie Plessen komt over een kwartiertje. Vorig jaar arriveerde ze met een leger bodyguards.’ Ik grinnik. ‘Ik neem het wel even van je over’, zeg ik. ‘Ga maar kijken boven.’

Ik wil vooruit

Ze loopt richting de roltrap en ik zie een stoet achter haar aankomen: een legertje security mensen met in hun kielzog een dozijn jonge vrouwen in rood en hemelsblauwe pakjes op rolschaatsen. Ik loop achter de stoet aan en tik een roodharig meisje op haar rug. Ze draait zich om. ‘Uhm. Als je klaar bent, mag ik dan in mijn pauze straks ook even rolschaatsen?’, vraag ik. Ze grijnst en ik kijk haar lachend aan. ‘Als je niet kan vliegen, ren dan. Als je niet kan rennen, loop. En als je niet kunt lopen kruip’, zei Martin Luther King ooit. Ik wil vooruit. En laat ik dat dan vooral op mijn eigen manier doen.

