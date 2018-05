Blog Yvonne: ‘Moederdag is een moeilijke dag voor me’

‘Een vrouw is net een theezakje. Je hebt geen idee hoe sterk ze is, tot je haar in kokend water gooit’, zei de meest controversiële first lady Eleanor Roosevelt van de Verenigde Staten ooit. Naast first lady was ze politica, diplomate, activiste en sprak ze zich openlijk uit over de mensenrechten.

‘Niemand kan je een gevoel van minderwaardigheid geven, behalve jezelf’, is één van haar andere gevleugelde uitspraken. Zesenvijftig jaar na haar overlijden is ze nog altijd een inspiratie voor heel veel vrouwen. Ook voor mij. En dus loop ik deze week met een beladen koffer en een rugzak door Amsterdam, op zoek naar een advocaat die de belangen van mezelf en duizenden andere vrouwen wil verdedigen in situaties van coercive control. Bij een Amsterdams café in de buurt van het Amstelstation plof ik neer om vooral ook even in de zon met een rood biertje in mijn hand van het prachtige weer te genieten.

Samen strijden

Op 3 mei, de internationale dag van de persvrijheid, wordt mijn boek ‘Tot de dood ons scheidt’ in Den Haag, de stad van de mensenrechten, verboden verklaard. Geen bewijs, is het oordeel van de rechtbank. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Op Hemelvaart zit ik thuis op de bank, met een grote pot thee. Naast mij zit een vrouw met dromen en idealen. Terwijl we voor haar kind bidden luiden de kerkklokken. Het is ontroerend, vrouwen die samen strijden voor elkaar en hun kinderen.

‘Ik vertrouw je’, zegt hij. Het raakt me diep in mijn hart

Voor de lunch wordt gezorgd. Door Joseph, mijn steun en toeverlaat. Hij heeft de hele ochtend op zijn fiets rond gereden op zoek naar cartridges voor mijn printer. Joseph is me dierbaar en inspireerde me om een nieuw boek te schrijven. Hij speelt erin mee en vertelt me alles over zijn familie, de Christelijke Armeense kostschool in Venetië waar hij opgroeide en de Armeense genocide. ‘Wil je het eerste hoofdstuk doorlezen?’ vraag ik. ‘Ik vertrouw je’, zegt hij. Het raakt me diep in mijn hart.

Aan het einde van de dag neem ik de bus naar Leiden, naar mijn moeder. Ze heeft samen met onze vriendin Alice een hor geregeld voor mijn kat Coco, zodat die bij haar kan logeren en niet wegloopt.

Alice in Wonderland

‘Zondag heeft Alice ons uitgenodigd’, zegt ze. We vieren Moederdag samen.’ Het is een moeilijke dag voor me en dat weten ze. ‘We maken er een feestje van en laten ons niet van onze sokken blazen’, zegt mijn moeder. Ik stem toe. Dineren in het tuinhuis van Alice, tussen de beelden en schilderijen. Daar word ik gelukkig van. Het is een vertrouwde plek. Ik kwam er als achtjarig meisje al. ‘Alice in Wonderland’ was één van mijn favoriete kinderboeken, maar ook mijn toevluchtsoord. En nog steeds. Alice, mijn moeder en ik zijn onafscheidelijk. De drie musketiers.

Als mijn moeder ’s avonds slaapt kruip ik achter mijn laptop en begin ik aan een nieuw hoofdstuk. In het Engels. Ik laat me mijn pen, stem en wilskracht niet afpakken. Door niemand.

Over Yvonne

Yvonne (51), moeder, journaliste, schrijfster, mensenrechten juriste en dagvoorzitter is een vrouw met een missie. Ze heeft maar een doel en dat is de leefomstandigheden van vrouwen en hun kinderen in geweldsituaties op de kaart zetten en te verbeteren. Haar dagelijkse peptalks krijgt ze van de ex vrouw van een CIA agent, een Amerikaanse diplomate, een kunstenares die een galerie had in Soho en haar Armeens-Italiaanse soulmate Joseph. Ze hebben allen één ding gemeen: ze zien uit naar het moment waarop ze hun geliefde kinderen weer in hun armen kunnen sluiten. Haar ervaringen verwerkt Yvonne wekelijks in een vervolgverhaal op ‘Tot de Dood Ons Scheidt’ en een boek: ‘Joseph’s Koffer’. Tussendoor werkt Yvonne bij als hostess en in de fashion.

