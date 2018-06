Blog Yvonne: ‘Hij is klein en dapper, dat kind van me’

Zes jaar geleden gaf ik een lezing over mijn boek ‘De Oestercompagnie’. Na de lezing kwam er een charmante jongeman op me af met wie ik een praatje maakte. Hij vroeg of ik kennis wilde maken met zijn vader, professor Richard Gill, die zeker interesse in het boek zou hebben. Ik stemde toe. Pa en ik belden en maakten een afspraak.

Lees ook: Blog Yvonne: ‘We hebben bijna een hele dagtaak aan de 7 procedures die vanaf februari tegen me’

Zes jaar later krijg ik op de dag dat mijn boek uit de handel gehaald wordt een uitnodiging voor een workshop scenario schrijven van actrice en scenarioschrijfster Moniek Kramer. Ze schreef het scenario voor de film Lucia de B. Ik geloof niet in toeval en houd van die rode draden. Het geeft mijn leven betekenis.

‘Ik laat door niemand mijn dag verpesten’

En dus zit ik vandaag met rode konen met een verboden boek onder mijn arm in de trein naar Amsterdam. Mijn iPhone staat uit. Ik laat door niemand mijn dag verpesten. Ik google naar films die me inspireren, Erin Brockovich, een biografische dramafilm gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de echte Brockovich, die een juridische strijd aanging met Pacific Gas en Electric Company. En naar The Post, een waargebeurd drama over een vrouwelijke uitgever die ondanks intimidaties geheime overheidsdocumenten onthult. Ik maak een lijstje met titels voor serieuze filmscripts en streep en ‘Mama Obscura’ en ‘Terug naar Wassenaar’ snel weg.

Hart van goud

Ik loop vandaag op wolkjes. De afgelopen dagen heb ik contact met mijn muzen gehad. Mijn dochter draagt een T-shirt met ons familiewapen, een tijger, en ook mijn zoon verloochent zijn afkomst niet. Geen brug is te ver voor mijn kleine man om zijn moeder te zien. Ik heb twee grote mannelijke helden: mijn zoon en een generaal die ik ooit geïnterviewd heb. ‘Wereldvrede begint met een klap in het gezicht’, zegt de laatste. ‘En de ballen om die uit te delen.’ Mijn zoon vroeg ooit of hij een helikopter naar hem kon sturen. Die is uit hetzelfde hout gesneden. Een hart van goud, maar onrecht duldt hij niet. En hij gaat door muren heen voor het recht. En de liefde.

Liefde wint

Mijn dochter is met haar vijftien jaar al druk met de voorbereiding voor haar toekomst en trekt erop uit. Naar Zuid Afrika. Net als haar opa. Die woonde daar op die leeftijd. Hij had een eigen aapje, net als Pippi Langkous. Op zijn zeventiende was hij de jongste straaljagerpiloot van Nederland. Eenmaal terug in Nederland stond hij op de stoep van zijn vader, die hij vanaf zijn vierde niet had mogen gezien.

‘Hij is klein en dapper, dat kind van me’

Mijn kinderen maken deel uit van een familiegeschiedenis. Van beide ouders. Die kan niet gescheiden worden. ‘Jullie strijden gewoon voor ons omdat jullie allebei zo van ons houden’, schreef mijn zoon van twaalf. ‘Die kleine, dat is de wijze van het gezelschap’, zegt de rechter. Ik beaam het. Hij is klein en dapper, dat kind van me. En ik weet meteen de titel van mijn script. ‘Liefde wint.’

Over Yvonne

Yvonne (51), moeder, journaliste, schrijfster, mensenrechten juriste en dagvoorzitter is een vrouw met een missie. Ze heeft maar een doel en dat is de leefomstandigheden van vrouwen en hun kinderen in geweldsituaties op de kaart zetten en te verbeteren. Haar dagelijkse peptalks krijgt ze van de ex vrouw van een CIA agent, een Amerikaanse diplomate, een kunstenares die een galerie had in Soho en haar Armeens-Italiaanse soulmate Joseph. Ze hebben allen één ding gemeen: ze zien uit naar het moment waarop ze hun geliefde kinderen weer in hun armen kunnen sluiten. Haar ervaringen verwerkt Yvonne wekelijks in een vervolgverhaal op het boek ‘Tot de Dood Ons Scheidt’ – dat inmiddels uit de handel is gehaald – en een boek: ‘Joseph’s Koffer’. Tussendoor werkt Yvonne bij als hostess en in de fashion.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.