Blog Yvonne: ‘Ieder kind heeft recht op geloof in rechtvaardigheid, liefde en hoop’

Tienduizenden beschermende moeders hebben zich de afgelopen twintig jaar hard gemaakt voor het lot van kinderen die door wraakzuchtige vaders en dure advocaten volledig bij hun moeder weggehaald worden. Goede, liefdevolle moeders, die zich in een situatie van huiselijk geweld, partnergeweld en uitbuiting niet kunnen verweren tegen zeer ernstige lastercampagnes en daar ook niet meer de middelen voor hebben. Bij huiselijk geweld speelt immers altijd ook financieel geweld. En vrijwel altijd juridisch stalken.

De American Psychological Association waarschuwde op 14 juni publiekelijk dat er een einde moest komen aan de scheiding van ouders en kinderen, omdat de effecten voor kinderen levenslang en desastreus zijn. Het is wonderlijk om te zien dat vrijwel alle landen die meewerken aan actieve ouderverstoting het onmenselijke immigratiebeleid van Trump terecht veroordelen, maar niet de hand in eigen boezem steken. Familierechtbanken helpen wereldwijd mee aan ouderverstoting en doen niet aan waarheidsvinding. Ook hier raken onschuldige kinderen door onmenselijke beslissingen hun ouders kwijt.

Tijd voor vrienden én mezelf

De afgelopen maand hebben mijn huisarts en mijn inmiddels vier advocaten me dringend aangeraden om rust te nemen. En dat doe ik. Ik ben met meubels aan het slepen, wandjes aan het verven. Koop een fietsbel met tijgertjes, een fietszadel met tijgerprintje en maak lange fietstochten. Aan het einde van de dag rijd ik naar het strandje bij mij om de hoek om aan mijn boek te werken. Bij Super Golchin haal ik ingrediënten voor Fesenjan, een Iraans gerecht. Het is tijd om mijn vrienden, die altijd voor mij klaarstaan, te verwennen en tijd voor ze te nemen.

‘Je moet altijd hoop houden’, zegt O.

‘Probeer uit te rusten’, zegt ook O. ‘Deze tijden zijn hartverscheurend, maar uiteindelijk keert het tij vanzelf.’ Hij weet waar hij over praat. Zijn ex-vrouw probeerde hem achttien jaar geleden uit het gezag van zijn kinderen te zetten. In eerste aanleg lukte dat, maar het Hof oordeelde anders. Hij hield het gezag en bezoekrecht. O. kocht op stel en sprong een huis in Nederland en zijn jongste kind kwam in de weekends naar hem. Zijn oudste kind zag hij jaren niet. O. komt net terug van een vakantie met zijn jongste dochter in Italië en ziet er goed en gebruind uit. Ik zit op zijn bank met een kop koffie en kijk uit op de hortensia’s in zijn tuin. Hij komt naast me zitten en raakt mijn arm aan. Achter hem hangt een groot schilderij van een kerk. Ik grinnik. O. gelooft niet, maar heeft van zijn oude collega’s als afscheid een doek gekregen met de kerk waar hij gedoopt is. ‘Je moet altijd hoop houden’, zegt hij. ‘Precies’, zeg ik.

Hoop

Zonder hoop kan niemand leven. En zeker kinderen niet. Ik denk aan de foto van mijn zoon op Facebook. Hij staat achter het roer, tijdens een boottochtje met zijn moeder, oma, opa en zusje. ‘Hoop’ staat erop. Instanties die voor de belangen voor de kinderen opkomen en kinderrechters mogen dit niet negeren. En ook overheden niet. Als het jeugdrecht de belangen van kinderen negeert dan gaan kinderen zelf op zoek naar rechtvaardigheid. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Een kind houdt van beide ouders. En ieder kind heeft recht op geloof in rechtvaardigheid, liefde en hoop.

