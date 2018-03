Blog Esther & Lotte: ‘Ik open de foto en vanuit het niets verschijnt daar een dickpic’

Vooral tegen het weekend aan zijn de matches steeds meer bijzonder. Wanneer je op vrijdagavond een willekeurige datingapp opent en actief gaat swipen, pik je ze er direct uit. Zijn deze mannen nou echt op zoek naar hun droomvrouw? Nou, zo lijkt het niet.

Deze ‘wilde’ mannen zijn meer op zoek naar iets spannends voor het weekend. Nou sorry, dat is niet mijn ding, dus van de weekenddagen valt niet veel te verwachten. Heb je een match, dan maakt hij na drie zinnen al seksuele avances en erger…

Mannen denken dat ze een leuke verrassing voor je hebben

Ik heb even gedacht of ik het hier wel over moet hebben, maar het zit me nu echt hoog dus maak ik het toch maar bespreekbaar. Mannen die denken dat ze een leuke verrassing voor je hebben. Je hebt een match en chat wat heen en weer, tot ze vragen of je iets ‘leuks’ wil zien. Naïef als ik ben, zeg ik: ‘Ja leuk, ik ben benieuwd.’ Ik denk nog dat het een foto zal zijn van zijn hond, kat, nieuwe bankstel of net gebouwde schuur in de tuin, maar niets is wat het lijkt. Ik open de foto en vanuit het niets verschijnt daar een foto van zijn leuter, beeldvullend. De zogeheten dickpic (een foto van het mannelijk geslacht). Deze foto’s zijn schaamteloos en bijna misselijkmakend. Je hebt ze in allerlei vormen en maten maar verdere details zal ik jullie besparen.

Inmiddels niet meer weg te denken bij de diverse chats. Toch schrik ik me elke keer weer rot. Wat je je dan afvraagt is: waarom?! Wat denkt zo’n man dan? Tegenwoordig bedank ik de mannen vriendelijk voor hun aangeleverde materiaal voor deze blog.

Genuanceerder

Soms gaat het iets genuanceerder. Je hebt ook nog mannen die naar hun idee een leuke foto sturen van hun zondagse outfit of hun net nieuw gekochte broek. Op het eerste gezicht denk je: leuk! Maar inmiddels weet ik beter, je zoomt in om de foto iets beter te bekijken en dan valt je iets op… wat zit daar in zijn broek? Het ligt er dan te dik bovenop maar deze mannen reageren echt zo onnozel als je ze erop wijst.

Niet allemaal hetzelfde

Gelukkig zijn niet alle mannen hetzelfde en had ik afgelopen week weer een leuke date met Vincent. Via Tinder heb ik leuke gesprekken met hem gevoerd. Hij was qua uiterlijk het type ‘Marlboro-man’: mannelijk stoer en een stoppelbaardje. Helemaal mijn type.

Ook de gesprekken waren interessant en gezellig. We besloten af te spreken bij de jachthaven in Vinkeveen. Iets eerder dan de afgesproken tijd stond ik te wachten op de parkeerplaats. Na een minuut of vijf kwam er een auto aangereden. Ik wist dat hij een groene BMW had, dus dat moest hem zijn. Ietwat nerveus wacht ik af. De groene BMW parkeert twee auto’s naast mij. Maar ook hier is niets wat het lijkt… Een man van ruim 130 kilo stapt uit de auto en bij het pakken van zijn jas uit de achterbak, zie ik dat hij een enorme bilpartij heeft inclusief bouwvakkersdecolleté. Nu ben ik ook zelf niet de slankste, maar dit paste niet bij de omschrijving van een ‘Marlboro-man’ hebt. Ik twijfel even om heel hard weg te rijden maar Vincent heeft mij al gespot. Hij komt op me af lopen en opent mijn portier. Oké, één drankje, denk ik. Dat is wel zo netjes.

Ik besluit eerlijk te zijn

We lopen naar het café en nemen plaats. De gezellige gesprekken via de app zijn ook live hetzelfde. We kletsen gezellig en na het tweede drankje geeft hij aan dat hij mij wel een hele leuke en mooie vrouw vindt. Hij vraagt mij wat ik van hem vind en even twijfel ik wat ik moet zeggen. Ik besluit eerlijk te zijn en zeg dat ik het best leuk vind maar dat hij totaal niet lijkt op zijn profielfoto. Vincent staat op, betaalt en loopt weg. Ik blijf verbouwereerd achter. De volgende keer rij ik wél heel hard weg!

Esther (44 jaar), twee jaar vrijgezel, twee puberzonen en anderhalf jaar actief in online daten. Lotte (28 jaar), half jaar vrijgezel en actief in de online datingwereld sinds december 2017, zijn collega’s en vriendinnen en hebben veel spraakmakende verhalen met elkaar gedeeld. Voor ons een reden om het op papier te zetten omdat het niet zo kan zijn dat wij de enige zijn met deze ervaringen! Een wereld van herkenbaarheid voor de singles en een knipoog naar de online datingapps.

Beeld: iStock