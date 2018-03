Blog Esther & Lotte: ‘Ik merk dat ik inmiddels een beetje datemoe ben’

Dit is de laatste blog die ik schrijf over het online daten of beter gezegd dateleed. Ik merk dat ik inmiddels wel een beetje datemoe ben. Wat een ‘geleuter’ en onzin op de sites… moet daar mijn Mister Right tussen zitten? Ik ben er klaar mee, ik geloof er even niet meer in. En dat is eigenlijk best jammer.

‘Nou’, zeiden mijn vriendinnen. ‘Je zit ook op die gratis datingapps als Badoo en Tinder, daar kun je ook niets van verwachten. Pak het wat serieuzer aan en wordt lid van een betaalde app!’ Zou daar echt zo’n groot verschil tussen zitten? Ik doe wat onderzoek. Op een betaalde datingsite zijn leden gescreend, en houdt ook kwaadwillige fraudeurs op afstand. Bij betaalde datingsites is de kans vele malen groter op een serieuze relatie dan bij gratis datingsites, lees ik op internet. De leden zijn serieus op zoek naar een date of relatie en zijn bereid hiervoor een vergoeding te betalen.

‘Ga ik hem hier dan echt vinden?’

Ik neem de proef op de som en word niet lid van één, niet twee maar zelfs drie betaalde datingsapps. Dat belooft veel goeds! Ik betaal gemiddeld 25 euro per app per maand maar dan heb ik ook wat, hoor ik mezelf zeggen. Vol verwachting scroll ik door de sites. Er zitten best wat leuke mannen tussen dus wie weet, ga ik hem hier dan echt vinden? Maar na een maand moet ik toch echt concluderen… ook hier is niets wat het lijkt!

Niet weer!

Via een van de websites ontmoet ik Jason. Jason is een leuke vent en meent het serieus. We hebben veel gemeenschappelijke interesses en na een korte tijd wisselen we nummers uit om verder te gaan op WhatsApp. Ook daar chatten we wat en ik krijg een spraakbericht van Jason. Na de vorige ervaring met de man met ernstig plat accent, is dit eigenlijk wel fijn. Hij heeft een warme stem en ik spreek ook vrolijk wat in. Hij geeft complimenten over mijn vrolijke stem en we appen wat heen en weer. De volgende dag wens ik hem een fijne dag en hij mij ook. Midden op de dag hebben we nog wat contact en hij vertelt dat hij hoopt op een leuke date. En dat het leuk zou zijn als daar een relatie uit komt, waarop ik zeg dat ik niet alleen op zoek ben naar seks. Tijdens mijn pauze krijg ik een berichtje van Jason. Ik open het en denk direct: NEE! NIET WEER!

Nou, sorry lieve vriendinnen. Niets is wat het lijkt en de poppenkast gaat op de betaalde apps ook gewoon net zo hard door. Misschien zelfs erger. Rare voorstellen, mannen met open of ingewikkelde relaties, leugenaars, vragen om seks, respectloze mannen, dickpics en ga zo maar door.

Eindstand: na twee maanden en bijna 150 euro verder heb ik me weer uitgeschreven en besloten om wat vaker de populaire kroegen van Amsterdam te bezoeken.

Esther (44 jaar), twee jaar vrijgezel, twee puberzonen en anderhalf jaar actief in online daten. Lotte (28 jaar), half jaar vrijgezel en actief in de online datingwereld sinds december 2017, zijn collega’s en vriendinnen en hebben veel spraakmakende verhalen met elkaar gedeeld. Voor ons een reden om het op papier te zetten omdat het niet zo kan zijn dat wij de enige zijn met deze ervaringen! Een wereld van herkenbaarheid voor de singles en een knipoog naar de online datingapps.

