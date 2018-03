Blog Esther & Lotte: ‘Date smoesjes’

‘Als je regelmatig op die datingsapps zit, heb je vast elke week een afspraakje’, hoor ik mijn vriendinnen zeggen. Nou, het lijkt een beetje het standaard zinnetje te worden maar ook hier is niets wat het lijkt.

Je hebt een match en je kletst wat, maar negen van de tien gesprekken lopen op niets uit of de mannen in kwestie reageren niet eens. Het ergste is nog als je uit het niets gewoon wordt gedist. Heb je naar jouw idee een leuk gesprek, is de match ineens opgeheven. Zonder reden… dat is eigenlijk wat ik het meest irritant vind. Zeg gewoon ‘ik kijk toch liever even verder’ of ‘ik ga de match opheffen omdat ik een ander leuk gesprek heb’. Het respect is ver te zoeken.

Ik heb al paar keer een ‘bijna’ date gehad

Als de match niet wordt opgeheven en er is daadwerkelijk een leuk gesprek ga je toch wel richting een date. Ik heb al paar keer een ‘bijna’ date gehad: dates die dan op het laatste moment worden afgezegd. Over het algemeen gaan deze afzeggingen hetzelfde. De avond van tevoren krijg je al een berichtje dat hij zich niet zo lekker voelt en hoopt dat hij het morgen gaat redden. Hij heeft er superveel zin in geeft hij aan dus doet zijn best. De volgende ochtend appt hij dat hij zich nog steeds niet oké voelt maar gaat toch werken (wat een bikkel!) en het is even afwachten hoe de dag verloopt. Tegen de avond krijg je dan toch echt een afzegging. Kan gebeuren, zou je denken. Je wenst hem nog netjes beterschap, vraagt of hij iets nodig heeft en zegt dat hij maar lekker op tijd naar bed moet gaan. Ik denk dat hij dat bed nooit meer uitgekomen is, ik hoorde niets meer van hem.

Lengteverschil

Laatst had ik een leuke match met Raoul. Leuke gast, we hadden elkaar veel te vertellen en we hadden veel gemeenschappelijke interesses. Na een paar avonden non-stop te hebben geappt hebben we uiteindelijk voor komend weekend afgesproken. Gezellig, ik heb er zin in. ‘Ik heb je profiel nog eens bekeken en zie dat jij 172 cm bent, klopt dat?’, vraagt hij de avond voor de date aan me. ‘Ja’, zeg ik. Dat is wel echt een dingetje, geeft hij aan. Raoul zegt namelijk dat hij 170 cm is en vindt deze twee centimeter verschil echt een probleem. Ik moet er eerst om lachen maar krijg al snel door dat Raoul serieus is… hoe triest!

Taaltje

Zo ook mijn match met Danny. Leuke stoere vent uit Amsterdam-Noord, straalt alleen maar lol uit en ook de gesprekken zijn los en gezellig. Beetje popiejopie-taal maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. We besluiten om vrijdagavond af te spreken. Donderdag stuurt hij mij een spraak berichtje over hoe en waar we elkaar zullen treffen. Heb het bericht wel tien keer beluisterd en pieste in mijn broek van het lachen. Danny sprak plat Amsterdams en in het bericht van 30 seconden heeft hij zijn stopwoordjes skattie, moppie en dat hij zin heeft in een puike avond wel vijf keer herhaald. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik even twijfelde of ik de date wel door zou laten gaan, dit is toch niet helemaal mijn ‘taaltje’. Maar mijn vriendinnen overtuigen me om hem een kans te geven. Hij was tenslotte alleen maar gezellig en lief geweest, waarom zou je hem nu afwijzen op zijn ‘taaltje’?

Nou, van deze puike, joviale Amsterdammer krijg ik een uur voor aanvang van onze date een ‘beriggie’ (zoals hij dat ook schrijft op z’n Amsterdams) dat hij het niet ging redden (iets met zijn moeder die was gevallen). Begripvol als ik ben, wens ik hem sterkte en na duizendmaal excuses belooft hij me snel te bellen… Je raadt het al: Danny laat niets meer van zich horen!

Weg vertrouwen

Het is moeilijk om na alle afzeggingen nog te geloven dat iemand echt ziek is, familieproblemen heeft of dat de lengte echt een issue is. Je verliest het vertrouwen in de goedheid van de mannelijke mens. De beste afzeggingen zouden natuurlijk zijn die waar een nieuw voorstel wordt gedaan. ‘Goh, ik heb nu een pittig griepje te pakken, maar zullen we volgende week vrijdag iets gaan doen?’ of ‘mijn moeder is gestruikeld, ik kijk even hoe het gaat en dan app ik je en spreken we iets nieuws af. Morgen?’

Ik hoop dat ik dat nog eens mee mag maken…

Esther (44 jaar), twee jaar vrijgezel, twee puberzonen en anderhalf jaar actief in online daten. Lotte (28 jaar), half jaar vrijgezel en actief in de online datingwereld sinds december 2017, zijn collega’s en vriendinnen en hebben veel spraakmakende verhalen met elkaar gedeeld. Voor ons een reden om het op papier te zetten omdat het niet zo kan zijn dat wij de enige zijn met deze ervaringen! Een wereld van herkenbaarheid voor de singles en een knipoog naar de online datingapps.

Beeld: iStock