Bijzondere verhalen bij Flair viert de liefde: ‘Op 14 februari zijn we precies 50 jaar getrouwd’

Vandaag is het precies een maand geleden dat Flair samen met Xander de Buisonjé een record aantal van vijftig stellen tegelijk trouwde. De grootste bruiloft van het jaar vond – heel toepasselijk – plaats op Valentijnsdag in het Amsterdamse Hotel Arena. De deelnemers gaven zichzelf en hun partner, beste vriendin of kind allemaal om een eigen bijzondere reden op en de mooiste verhalen kwamen voorbij bij #Flairviertdeliefde.

Ook Hennie en Sjoerd stapten tijdens het evenement opnieuw met elkaar in het huwelijksbootje. De twee zijn namelijk al in het echt verbonden. Zelfs al vijftig jaar, en dat jubileum viert het koppel ieder jaar op 14 februari: de datum waarop dit jaar #Flairviertdeliefde plaatsvond. Dat was dan ook dé reden dat Hennie en Sjoerd besloten om zich op te geven. ‘Toen ik de oproep las in Flair, dacht ik meteen: ‘dit is het ideale moment om ons jubileum te vieren.’ Ik was alleen bang dat Sjoerd dit niet zou willen’, aldus Hennie. Integendeel, hij bleek meteen enthousiast te zijn. ‘Het is immers een zeer speciale dag voor ons.’

Vieren jullie het ieder jaar op zo’n memorabele manier?

‘Meestal gaan we een weekendje weg of lekker uiteten met de kinderen’, vertelt Hennie. Sjoerd vult aan: ‘Toen we veertig jaar getrouwd waren, hielden we een feest in een grote zaal met een live Indierockband. Dat is echt onze muziek. Ons vijftigste jubileum vieren we met de familie.’

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

‘Een vriend van mij had een lekke band en hij vroeg of ik hem ergens heen kon brengen. Ik zei, ‘spring maar achter op mijn fiets.’ Toen we aankwamen waren daar drie meiden. Een ervan was zij’, aldus de enthousiaste man. ‘Hij was pas vijftien en ik net achttien’, springt Hennie bij. ‘Toen we begin twintig waren, zijn we getrouwd. Het was heel romantisch, ik droeg een witte jurk en we reden in een koets. Er was een diner en er werd veel gedanst.’

Wat is het geheim voor een goed huwelijk?

‘Dat is voor iedereen anders’, zegt Sjoerd. ‘Hennie heeft onder andere veel geduld en is erg flexibel, dat maakt haar speciaal. ‘We zijn nu acht jaar met pensioen, we zijn gezond en kunnen doen wat we willen. We maken graag reisjes en ondernemen leuke dingen. Samen genieten we van het leven.’

Productie: Sien Boonen | Fotografie: William Rutten, Inge Hoogland