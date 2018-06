Is dit het bewijs dat Temptations Niels en Rosanna nog bij elkaar zijn?

Hoewel we pas aan het begin van ‘Temptation Island VIPS’ zitten, wordt er al flink op los gespeculeerd welke koppels de ultieme relatietest wel en niet hebben doorstaan. In verschillende Facebookgroepen van fans duiken de nodige hints op; nu zou het er bijvoorbeeld op lijken dat Niels en Rosanna nog een setje zijn.

Lees ook: Deze oude bekende verleidster zien we binnenkort terug in ‘Temptation Island VIPS’

We zagen ze eerder al in een regulier seizoen van ‘Temptation Island’ en nu zijn de twee weer terug om opnieuw de uitdaging aan te gaan. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Niels en Rosanna. De vorige keer ging het niet van een leien dakje, maar deze keer zijn ze vastberaden om de boel beter aan te pakken. Maar of dat ook lukt?

Geen breuk

In de aflevering die afgelopen donderdag op Videoland verscheen, was te zien hoe Niels een traantje wegpinkte. Daarnaast was te zien hoe hij het wel heel gezellig had met verleidster Fabiola en werd onlangs bekend dat Alex – de verleider met wie Rosanna de vorige keer de mist in ging – binnenkort te zien is in ‘Temptation Island VIPS’. Toch zou dit alles niet tot een breuk hebben geleid, als we de laatste geruchten mogen geloven.

Motorrijlessen

Niels en Rosanna zijn namelijk samen gespot bij Rijschool Oscar, waar ze zich samen wagen aan motorrijlessen. Dat het bekende koppel zich juist bij hun rijschool aansluit, kon Rijschool Oscar natuurlijk niet stilletjes voorbij laten gaan. En daarom hebben ze een kiekje op Instagram gepost van Niels en Rosanna bij een van de lesmotoren. Is dat het bewijs dat de twee na het avontuur nog met elkaar door één deur kunnen? En wellicht zelfs nog een koppel zijn? Wordt vervolgd…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL/Videoland, Facebook