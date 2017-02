BEWEZEN: Zo lang duurt de perfecte kus

Grote kans dat als jij vanavond Valentijnsdag viert, je dat doet met je liefje met wie je al een aantal jaren samen bent. Met wie je twee katten hebt, wiens dronken gesnurk je uit duizenden herkent en waarvan je precies weet hoe ‘ie z’n tosti wil (donkerbruin, goed krokant, veel mayo, geen boter). En bovendien degene die je het meeste kust.

Maar laten we wel wezen, die zalig gepassioneerde slobberende tongzoenen uit het begin van jullie relatie zijn niet meer direct aan de orde van de dag. Natuurlijk zijn er stellen die die gewoonte er lekker in houden – hoeft niet per se op straat jongens, echt niet – maar de meesten onder ons kussen alleen nog maar zo tijdens een (dronken) sekssessie.

Luchthaven

Dat is geen ramp, er komt namelijk iets anders voor in de plaats. Tedere kusjes op de wang, kroelen door het haar, kneepjes in de dij.. Allemaal tekenen van liefde, affectie en vertrouwen en dus absoluut niks mis mee.

Met deze gedachte in het achterhoofd waren onderzoekers benieuwd naar hoe lang de perfecte kus eigenlijk precies zou moeten duren. Daarom besloot vliegtuigmaatschappij Virgin Atlantic een live experiment te doen op Facebook, waarbij een man en een vrouw kussend op een luchthaven werden getoond. Kijkers moeten de verschrikte emoji indrukken als ze vond dat het wel genoeg was geweest.

Perfecte duur

De video werd ruim 360.000 keer bekeken en 628 mensen namen de moeite om te reageren. Wat bleek? 12 seconden was volgens de meerheid de perfecte lengte voor een goede kus. Natuurlijk is dat direct keihard wetenschappelijk bewijs, maar laat dat de pret vanavond niet drukken en ga vanavond bij thuiskomst nog eens voor zo’n lekkere, lange zoen. Wie weet waar het toe leidt…

Bron: Cosmopolitan UK, afbeelding via Giphy