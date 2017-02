BEWEZEN: je wordt in je hele leven maar drie keer verliefd

Sommige mensen geloven enkel in de ware, andere worden wel zo’n 20 keer verliefd. Maar iets in jezelf zal altijd wel zeggen of dit échte liefde is of niet. In een publicatie van Elephant Journal is gebleken dat mensen in het algemeen slechts op drie mensen écht verliefd worden, drie verschillende types beter gezegd. Wij sommen deze drie even voor jullie op!

1. De liefde die goed lijkt

Dit is meestal je first love. Je bent helemaal smoorverliefd en alles is rozengeur en maneschijn. Althans, dat denk je. Met het ouder worden en jezelf beter te leren kennen, ga je toch ontdekken dat deze persoon echt niets voor jou is. De roze wolk en de verliefdheid verdwijnen. Zo’n eerst heartbreak doet pijn, maar achteraf ben je alleen maar gelukkig dat je de juiste beslissing hebt gemaakt.



via GIPHY

2. De liefde waarvan je wilde dat hij perfect was

Dit is een soort liefde die komt kijken als je hormonen op volle toeren draaien. Je probeert om de relatie te laten werken, maar je komt er elke keer weer gekwetst uit. Uiteindelijk moet je hard zijn voor jezelf, hoe moeilijk het ook is, en inzien dat er geen toekomst zit in je relatie. Maar het wordt beter, geloof ons.



via GIPHY

3. De liefde die helemaal geweldig voelt

Eindelijk. Je zit in de meest relaxte relatie van allemaal en je gaat er echt van uit dat je Mr. Right hebt gevonden. Je voelt je 100% op je gemak en ziet een toekomst samen. Soms zijn er wel momenten dat je moet werken aan de relatie, ruzies zijn onvermijdelijk. Maar jullie zijn er beiden zeker van dat alles goed zit tussen jullie en het liefst van al zouden jullie nog jaren willen samen blijven. Dit is de leukste en beste liefde van allemaal. Hold on to that feeling.



via GIPHY

Lees ook:

Copyright: Eva Verlinden