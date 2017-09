Bewezen: vrouwen zijn gelukkiger in relatie met minder aantrekkelijke man

Een Amerikaanse studie toont aan dat vrouwen die samen zijn met een minder knappe man gelukkiger zijn. Vrouwen met een knappere echtgenoot zouden vaker diëten en obsessief bezig zijn met hun uiterlijk. De studie legt een pijnlijke waarheid bloot over body image bij vrouwen.

Knappe vrouw

Eerder werd al een studie gedaan naar het geluksgevoel van mannen en de aantrekkelijkheid van hun partner. Het resultaat hoeft je niet te verbazen: mannen zijn gelukkiger met een aantrekkelijke vrouw aan hun zijde. Maar voor vrouwen geldt dus het omgekeerde, zo blijkt uit een studie van de Florida State University.

Body image

De Amerikaanse onderzoekers beoordeelden 113 pas gehuwde koppels op basis van aantrekkelijkheid en observeerden hen om te weten te komen hoe die aantrekkelijkheid het geluksgevoel en het zelfbeeld beïnvloedt.

Spijtige conclusie

De spijtige conclusie is dat vrouwen die een knappe man hebben, meer bezig blijken te zijn met hun body image. Ze gaan vaker op dieet, terwijl vrouwen met een minder aantrekkelijke echtgenoot een positiever zelfbeeld hebben en tevreden zijn met hun lichaam. Het effect wordt groter naarmate de vrouw als minder aantrekkelijk beschouwd wordt. Over het algemeen werd besloten dat huwelijken waarin de vrouw knapper is dan de man succesvoller en bevredigender zijn.

Aantrekkelijk

Uiteraard is de conclusie die we uit deze studie kunnen trekken niet dat je op zoek moet gaat naar een partner die je als beduidend minder aantrekkelijk zou beschouwen. Wat we hieruit wel kunnen leren, is dat wij vrouwen om één of andere reden nog altijd het gevoel hebben dat we onwijs slank moeten zijn om als aantrekkelijk beschouwd te worden en goed genoeg te zijn. Volgens de studie overschatten heel wat vrouwen hoe mager ze volgens hun echtgenoot zouden ‘moeten’ zijn. Bij mannen leeft die gedachte helemaal niet: uit de studie blijkt dat de neiging tot diëten bij mannen totaal onafhankelijk is van de aantrekkelijkheid van hun partner.

Meer onderzoek

Onderzoekster Tania Reynolds wil de resultaten vooral gebruiken om vrouwen met een ongezonde neiging tot diëten en een gevoeligheid tot het ontwikkelen van eetstoornissen beter te helpen. ‘Een volgende stap is om ook te onderzoeken of een aantrekkelijke vriendinnengroep effect heeft op het body image van een vrouw’, aldus Reynolds.