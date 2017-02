BEWEZEN: Met dit stappenplan krijg jij altijd een orgasme

Natuurlijk vinden wij ook dat seks om meer gaat dan alleen maar een race naar het hoogtepunt, zeker, absoluut, geen twijfel over mogelijk. Maaarrrrr.. soms wil je toch gewoon even krullende tenen, klampende handen en een golvend orgasme door je lichaam laten gieren?

Een goed orgasme op zijn tijd lijkt niet ons zo veel gevraagd, maar het vrouwelijke hoogtepunt laat zich niet altijd even makkelijk opwekken – en zeker niet op commando. Toch hoeft het volgens een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Sexual Behavior lang niet zo moeilijk te zijn als wij zelf denken. Door drie dingen te doen tijdens de seks, zou je volgens dit onderzoek namelijk altijd moeiteloos orgasmes krijgen. Schrijf je even mee?

Partner

Voor het onderzoek werden 52.000 hetero-, homo- en biseksuele vrouwen en mannen tussen de 18 en 25 gevraagd naar hun seksleven. Eén van de vragen was: hoe vaak krijg jij een orgasme door je partner? Eerst maar even de open deur: heterovrouwen hebben de minste kans om een orgasme te krijgen via hun partner. Shocker.

Wat wél erg interessant was dat de onderzoekers een samenhang ontdekte tussen de volgende drie aspecten: je tevredenheid over je relatie, de mate waarin je met je partner over seks praat en de frequentie waarin je orale seks hebt – ontvangt, bedoelen we daar dus mee.

Drie dingen

Daarnaast gaf ruim 80 procent van de ondervraagden de volgende heilige drie-eenheid als gouden tip voor een gegarandeerd orgasme: orale seks, handmatige stimulatie van de vagina en gepassioneerd kussen. In welke volgorde of combinatie je dat het liefste doet, moet je vanavond zelf maar even uitzoeken 😉

.

Bron: Womenshealthmag