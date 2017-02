BEWEZEN: Op deze leeftijd gaan de meeste mensen vreemd

Vreemdgaan is zo oud als de liefde zelf en in principe iets van alle generaties. Of je nu consequent niet in monogamie gelooft, zelf eenmalig je eerste vriendje bedroog of dat je van je vader ontdekte dat hij al maanden een minnares had – we hadden er allemaal wel eens mee te maken. Toch is er volgens de wetenschap een bepaalde leeftijd waarop men massaal vreemdgaat.

Je zou denken dat dat misschien in je tienerjaren is, bij een onschuldige kalverliefde, of juist ergens tussen halverwege de 20, als iedereen nog jong, knap en losbandig is. Niets is minder waar.

Volgens een studie aan de Universiteit van New Hampshire gaan de meeste mannen vreemd als ze 55 zijn en vrouwen op hun 45e. Hadden we kunnen weten – een klassieke midlife-crisis. Dat verklaart volgens de onderzoekers ook waarom de leeftijd voor vrouwen tien jaar lager ligt dan die bij mannen. Onbewust kiezen vrouwen met moment waarop hun vruchtbaarheid definitief afneemt.

Onbewust

Dat klinkt vreemd, want het is natuurlijk niet zo dat een 46e jarige vrouw een hotel opzoekt met buurman Henk om nog samen een liefdesbaby te maken. Sterker nog, de meeste mensen die een affaire hebben (gehad), zullen als drijfveer geven dat ze de alledaagse gezinsroutine, sleur en ouderrol juist wilde doorbreken.

Toch is de plotselinge behoefte aan een seksueel verzetje – en de onverklaarbare aantrekkingskracht van buurman Henk – wel te verklaren vanuit de afnemende vruchtbaarheid bij zowel man als vrouw. Maar onbewust dus.

Een andere conclusie uit het onderzoek was dat hoogopgeleide vrouwen 8 procent vaker vreemdgaan dan middel- en laagopgeleide vrouwen en dat mannen ‘gewoon’ vreemd gingen, ongeacht hun opleiding. Wat een geruststelling.

Bron: Cosmopolitan UK