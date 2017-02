Bewezen: een op de drie vrouwen te afwachtend in de liefde

Wanneer je een oogje op iemand hebt, kan een simpel gesprek al stalen zenuwen vereisen. Een berichtje sturen naar je crush kan zó eng zijn, dat je het maar laat. En dat alles in de hoop dat hij actie zal ondernemen. Herkenbaar? Wees gerust, je bent niet de enige die afwachtend in de liefde is. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van datingsite Lexa.

Teleurstelling

Hoe commercieel je Valentijnsdag wellicht ook vindt, het kan best gebeuren dat je ondanks dat tóch teleurgesteld bent wanneer er geen geparfumeerde envelop op de mat ligt. Een op de vijf vrouwen zou zelfs flink teleursteld zijn als zij geen post ontvangen op 14 februari. Dit blijkt uit het onderzoek van Lexa, dat werd uitgevoerd door Kien Onderzoek onder ruim duizend 18+ Nederlandse single ladies.

Ouderwetse gedachte

Toch blijkt de Nederlandse vrouw nog niet erg modern te zijn wanneer het op daten aankomt. Het onderzoekt wijst uit dat ruim de helft van de Nederlandse single vrouwen nog nooit zelf initiatief heeft genomen voor een eerste date. Dit terwijl veertig procent van de vrouwen het juist wél ouderwets vindt dat de man altijd de eerste stap zou moeten zetten.

De eerste stap

Om het taboe te doorbreken en op een moderne manier te daten, heeft Lexa een briljant initiatief in het leven geroepen, waarmee je deze Valentijn wél actie kunt ondernemen. Ruim een kwart van de ondervraagde vrouwen geeft aan graag zelf de eerste stap te willen zetten, en dat wordt een stukje gemakkelijker met Lexa. De datingsite biedt 6 digitale ansichtkaarten aan, die je zelf kunt voorzien van een persoonlijke boodschap. Lexa zorgt er dan voor dat deze op Valentijnsdag wordt verstuurd.

Je kunt op www.ikstuureenkaartje.nl kiezen uit 6 hilarische en toch romantische ansichtkaarten. Ga jij dit jaar actie ondernemen?

Bron: Lexa.nl

