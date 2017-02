BEWEZEN: Van online daten kan je een burn-out krijgen

De titel zal je waarschijnlijk al even hebben doen gniffelen, maar uit een nieuwste onderzoek blijkt dat online daten wel degelijk kan zorgen voor een ‘dating burn-out’. Vrouwen die online op zoek gaan naar een partner – via een site of app – zouden namelijk sneller gedemotiveerd geraken door onsuccesvolle contacten.

Het onderzoek werd gevoerd in Amerika en daaruit bleek dat maar liefst 54 procent van de deelnemende vrouwen de langdurige zoektocht naar een partner heeft opgegeven. Er zijn tegenwoordig namelijk zo veel manieren om iemand te ontmoeten, waardoor je met veel meer mensen in contact komt. Als deze personen dan niet voldoen aan je eisen, kan dat wel eens zorgen voor een dating burn-out. “Daten neemt veel tijd in beslag”, zegt de Amerikaanse psycholoog Brandy Engler. “Als je dan ook nog eens het gevoel hebt dat de dates niet zo goed verlopen als je gehoopt had, dan kan dat heel frustrerend zijn.”



Hoge verwachtingen

Ook familietherapeut David Klow beaamt dat de motivatie na een tijdje daten vaak ver te zoeken is. “Daten is nog nooit zo intensief geweest”, zegt hij. “We zijn op zoek naar een partner, een vriend, een lover, een compagnon, potentiele vader/moeder en iemand die aan het hoofd kan staan van een familie. Vroeger waren de verwachtingen van een partner veel lager.” Hoe serieuzer je de zoektocht naar een partner dus neemt, hoe sneller je last kan krijgen van een burn-out.

Dé oplossing? Het daten even links laten liggen. Spendeer een beetje tijd met familie en vrienden en blijf je niet gek focussen op het vinden van een toekomstige partner. Een andere oplossing is om je dates te combineren met een bucketlist. Zo kan je een lijstje maken van dingen die je heel graag zou willen doen in het leven en telkens een date mee nemen. Als de date dan toch tegenvalt, heb je wel nog altijd iets gedaan wat je graag wilde doen.

