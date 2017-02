BEWEZEN: ‘Netflix cheating’ is het nieuwe vreemdgaan

Als trouwe partners zouden jullie elkaar natuurlijk nooit bedriegen, maar er is een nieuwe vorm van vreemdgaan opgedoken die steeds vaker voorkomt. En hoewel je er geen contact voor hoeft te hebben met anderen, lijkt het voor sommigen toch erger dan het origineel.

‘Netflix cheating’ is in 2013 ontstaan in de Verenigde Staten, maar vier jaar later komt het overal ter wereld voor en is het aantal ‘cheaters’ zelfs verdrievoudigd. Het fenomeen doelt op de handeling waarbij een koppel samen een serie kijkt op Netflix en de partners soms stiekem zonder elkaar verder kijken. Een nieuw onderzoek heeft nu zelfs vastgesteld dat 48% van alle stelletjes al ooit eens één of meerdere afleveringen zonder partner heeft gekeken en dat zelfs 60% het nóg vaker zou doen als ze ervan overtuigd waren dat hun vriend of vriendin er nooit achter zou komen.

Slapen

Uit het onderzoek bleek ook dat er bepaalde series zijn waarbij we echt niet aan de verleiding kunnen weerstaan, waaronder The Walking Dead, Breaking Bad, Orange is the New Black en Stranger Things. Wanneer Netflix cheating dan het meest gebeurt? 25% gaf toe dat ze wel eens vreemdgaan als de andere ligt te slapen. Verrassend is ook dat 45% van de cheaters aangaf dat ze hun bedrog nooit zouden toegeven.

Al kunnen we wel besluiten dat het in Nederland een pak minder gedaan wordt. Zo blijkt uit het onderzoek van Netflix dat in ons land slechts 27 procent van de stellen vreemd gaat, tegenover de 48% wereldwijd. Partners zouden het vaakst cheaten tijdens Orange Is The New Black, Black Mirror en Marvel’s Jessica Jones en dit doen terwijl de partner slaapt of aan het werk is.

Waarom we het juist doen? Omdat de serie zóóó goed is dat we niet kunnen stoppen.

