Bewezen: mannen vinden vrouwen met gebroken hart extra aantrekkelijk

Wanneer we gedumpt zijn, liggen we het liefst wekenlang in bed in het gezelschap van onze vrienden Ben en Jerry, dozen vol chocolade en pizza. Recent onderzoek wijst echter uit dat juist dan dé tijd is om flink te sjansen, want vrouwen met gebroken hart zouden voor mannen extra aantrekkelijk zijn.



Bijzondere ontdekking

Deze bijzondere vondst werd gedaan door onderzoekers aan de University of Michigan. De reden voor het onderzoek was dat de wetenschappers wilden kijken in hoeverre oude relaties nieuwe liefdes beïnvloeden.

Testpersonen

Om dit te onderzoeken, moesten 198 testpersonen allerlei datingprofielen bekijken van een niet-bestaande datingsite. Hierop waren allerlei uiteenlopende profielen te zien, van vrouwen die net uit een relatie kwamen, tot vrouwen die al jaren single waren. De testpersonen moesten vervolgens aangeven of ze een relatie met de vrouwen zouden willen, of liever alleen een date met happy ending.

Serieuze relatie

En wat bleek? Voor mannen die op zoek waren naar een serieuze relatie, bleek de voorkeur te gaan naar een vrouw die net gedumpt was. Mannen die echter alleen een leuke date wilden, maakte het niet uit of de vrouw een gebroken hart had of zelf de keuze had gemaakt om haar relatie te beëindigen.

Snik ook van jou

Tsja. Wij kunnen ons niet helemaal indenken dat we met een gebroken hart gelijk alweer aan het daten zouden slaan – alleen al omdat die snottebel en waterige ogen niet écht aantrekkelijk zijn…

