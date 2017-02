BEWEZEN: Dit is de reden waarom je beter af bent als single

Als je de relaties in je omgeving bekijkt, weet je soms honderd procent zeker dat je beter af bent als single. Toch kan het lastig zijn die gedachte vast te houden tijdens wederom een eenzame Netflix-zondag. Gelukkig is er nu eindelijk wetenschappelijk bewijs op jouw happy single-zijn te onderschrijven.

Bella DePaulo, professor aan de Universiteit van Californië, deed onderzoek naar the single life. Wat blijkt? Singles hechten meer waarde aan hun werk en zoeken langer naar een betekenisvolle carrière. Bovendien zouden ze beter contact hebben met hun familie, vrienden, buren en collega’s. Volgens DePaulo is dat een logisch fenomeen: “stelletjes leiden eerder een geïsoleerd leven samen.”

Emoties

Vooral de zelfstandige singles hebben het volgens DePaulo goed voor elkaar. Volgens haar analyse staan deze mensen stabieler in het leven en ervaren ze minder negatieve emoties – het tegenovergestelde kan zeggen van mensen die getrouwd zijn.

Het past ook in de huidige trend, waarin we wereldwijd steeds meer singles zien. “Meer dan ooit zoeken mensen naar een levensstijl die het beste voor hen werkt. Er is geen standaardformule, waar het uiteindelijk om draait is het vinden van je eigen plek. In een omgeving waar je je gestimuleerd en gezien voelt en waar je uiteindelijk jouw best mogelijke leven kan leiden,” aldus DePaulo.

Bron: Cosmopoltian UK