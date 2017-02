Bewezen: Dit is het populairste tijdstip om seks te hebben

We weten al wat de populairste plek in huis is om seks te hebben, op welk tijdstip ons libido piekt en op welke leeftijd je de beste seks van je leven hebt. Maar wat het populairste tijdstip is om seks te hebben, dát wisten we nog niet! Tijd dus om daar verandering in te brengen!

Superdrug deed onderzoek onder 2000 Britse koppels naar hun gewoontes in de slaapkamer. En wat blijkt? De zondagochtend is voor de meeste stelletjes hét moment to get their groove on. En dan wel om 9.00 uur ’s ochtends. Wij zijn dan meestal nog niet eens wakker, maar ok dan. Het weekend blijkt sowieso populair voor seks, maar dat was misschien ook wel een beetje een inkoppertje aangezien de meeste mensen dan meer tijd hebben en zich veel meer relaxed voelen dan doordeweeks.

Bij Superdrug vroegen ze de stelletjes ook naar de activiteit waar seks het vaakst op volgt. Het meest populair was een romantisch diner, gevolgd door tv kijken, een intiem gesprek, een avondje naar het café of een avondje uit met vrienden.

Hieronder een overzicht van de tien populairste momenten om seks te hebben volgens het onderzoek van Superdrug:

En dit zijn de minst populaire momenten, de maandagochtend staat (niet zo verrassend) op nummer één:

Bron: dailymail.co.uk