Bewezen: het relatiegeluk van vrouwen beïnvloedt dat van mannen

Relatiegeluk hangt voor zowel mannen als vrouwen af van verschillende factoren, maar dat het geluk van mannen afhangt van dat van de vrouw in de relatie? Volgens onderzoekers is het zo.

Een onderzoeksteam van Rutgers University ondervroeg zo’n 400 getrouwde stellen die gemiddeld 39 jaar getrouwd waren. Er kwamen vragen voorbij over onder meer de wederzijdse waardering in de relatie en hoe goed de twee elkaar begrepen. Naast het beantwoorden van de vragen moesten de koppels een dagboek bijhouden waarin ze hun geluksmomenten moesten beschrijven.

Vice versa?

Wat bleek? De mate van geluk van de vrouw had veel invloed op het geluk van de man. Niet alleen op zijn geluk binnen de relatie, maar ook op de tevredenheid over zijn hele leven. Dit werkte echter niet vice versa: hoe gelukkig mannen waren bleek geen invloed te hebben op het geluk van de vrouw. ‘Mannen praten vaak minder over hun relatie dan vrouwen’, aldus sociologe en onderzoeker Deborah Carr. ‘Hierdoor wordt de eventuele ontevredenheid over hun huwelijk niet overgebracht op de vrouw.’

Bron: Het Nieuwsblad