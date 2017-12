Bewezen: getrouwd zijn maakt je écht gelukkig

Ben jij verliefd, verloofd of getrouwd? Wanneer je trouwen maar ouderwets vindt, hebben we nu een onderzoekje voor je waarmee je misschien toch zult doen besluiten om in het huwelijksbootje te stappen. Want trouwen schijnt je dus écht gelukkig te maken!

Lees ook: Vier de liefde met Flair en Xander de Buisonjé

Recent onderzoek gepubliceerd in The Journal of Happiness Studies, toont aan dat stellen die elkaar het jawoord gegeven gelukkiger en tevredener zijn dan mensen die deze stap nooit gezet hebben.

Hoe dit is onderzocht? De onderzoekers hebben meerdere datasets vergeleken. De ene dataset toont de levenstevredenheid van 30.000 Britten tussen 1999 en 2009 centraal aan. Deze data is vergeleken met de tevredenheid van Britten die getrouwd, gescheiden of single zijn.

En zoals je al kunt vermoeden, kwam er naar voren dat getrouwde mensen een stuk tevredener in het leven staan dan mensen die niet getrouwd zijn. Uit het onderzoek kwam ook nog naar voren dat mensen die écht bevriend zijn met hun partner, nog eens extra gelukkig zouden zijn.

Ben jij getrouwd?

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Metronieuws. Beeld: Sanoma Beeldbank